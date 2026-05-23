Kılıçdaroğlu, CHP’yi 45 gün içinde kurultaya götürmezse Özel ve destekçileri, Balgat’ta TEK Parti’nin üç katlı binasını kullanacak olan yedek partiye taşınmaya başlayacak.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’de mutlak butlan kararıyla Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partiyi 45 gün içerisinde kurultaya götürmemesi hâlinde yedek partiye geçişlerin başlayabileceği öne sürülüyor.

Kılıçdaroğlu’nun geri dönmesinin ardından izleyeceği yol haritası da netleşmeye başladı. İlk açıklamasında sağduyu ile birlik ve beraberlik mesajı veren Kılıçdaroğlu’nun, yakın çevresine de “Gerilime izin vermeyin, ayrıştırıcı ve sert açıklamalardan kaçının” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne polis eşliğinde girmek istemiyor. Kılıçdaroğlu’nun parti binasına Kurban Bayramı’ndan sonra gelebileceği ve 7-8 kişilik bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) oluşturacağı belirtiliyor.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun ilk icraatlarından birinin, tutuklu ve tutuksuz yargılanan CHP’lilerin üyeliklerinin askıya alınması olacağı öğrenildi. Yargılanan belediye başkanlarının yanı sıra, kulislerde haklarında çeşitli iddialar bulunan milletvekilleri için de disiplin sürecinin işletilebileceği konuşuluyor.

İmamoğlu ve Özel'in yedek partisi hazır! ‘Sistem’in yeni adresi belli oldu

Bu arada Kılıçdaroğlu’nun partiyi 45 gün içerisinde kurultaya götürmemesi hâlinde, Özgür Özel ve ekibinin hazırda bekletilen yedek partiye geçişlere başlayabileceği öne sürülüyor. Ancak Kılıçdaroğlu’nun mahalle kongrelerinden başlayarak ilçe ve il kongrelerinin ardından partiyi kurultaya götüreceği, bu sürecin de bir yılı bulabileceği ifade ediliyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreç sonunda genel başkanlığa aday olmayacağı ve yerine bir ismi işaret edeceği de kulislerde konuşulanlar arasında.

İmamoğlu ve Özel'in yedek partisi hazır! ‘Sistem’in yeni adresi belli oldu

Özgür Özel’in daha önce yaptığı “Yedek partimiz var” açıklamasının ardından gazetemiz, Balgat’ta üç katlı bir binanın kiralandığını yazmıştı. Özel ve ekibinin, yedek partiye geçiş yapılması hâlinde MHP Genel Merkezi’ne yakın mesafede bulunan ve şu anda TEK Parti Genel Merkezi olarak kullanılan 1416. Sokak’taki binayı kullanacağı belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası