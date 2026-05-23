Kimse uyarıları dinlemedi! Eline telefonu alan Yeşilırmak'a gitti
Tokat’ta etkili olan yoğun yağışlar ve Almus Barajı’nın dolusavağının taşmasının ardından Yeşilırmak’ın debisi yükseldi. Atatürk Köprüsü çevresinde oluşan tehlikeli görüntüler vatandaşları bölgeye çekerken, yetkililer taşkın riskine karşı uyarıda bulundu.
- Taşkın riskine rağmen köprü çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.
- Bazı vatandaşlar, Yeşilırmak'ın uzun yıllardır ilk kez bu kadar yükseldiğini ifade etti.
- Kahverengiye dönen ve hızla akan suyun köprü ayaklarına kadar ulaştığı görüldü.
- Özellikle köprü altında oluşan güçlü akıntı dikkat çekti.
- Yeşilırmak'taki yükseliş dron ile havadan da görüntülendi ve suyun debisinin ciddi şekilde arttığı, köprü çevresinde yoğun insan kalabalığı oluştuğu ve ırmağın taşkın seviyesine yaklaştığı görüldü.
- Yetkililer, vatandaşların dere ve ırmak kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kent merkezinde gece saatlerinde yükselen su seviyesini gören vatandaşlar köprü üzerine akın etti. Taşkın riskine rağmen köprü çevresinde toplanan çok sayıda vatandaş, cep telefonlarıyla o anları görüntüledi.
Bazı vatandaşlar, Yeşilırmak’ın uzun yıllardır ilk kez bu kadar yükseldiğini ifade etti. Kahverengiye dönen ve hızla akan suyun köprü ayaklarına kadar ulaştığı görüldü.
Yeşilırmak taşkın riski büyüyor: Barajlar doldu, köprüler yıkıldı, tahliyeler sürüyor
Özellikle köprü altında oluşan güçlü akıntı dikkat çekti. Öte yandan Yeşilırmak’taki yükseliş dron ile havadan da görüntülendi.
Görüntülerde suyun debisinin ciddi şekilde arttığı, köprü çevresinde yoğun insan kalabalığı oluştuğu ve ırmağın taşkın seviyesine yaklaştığı görüldü.
Yetkililer, vatandaşların dere ve ırmak kenarlarından uzak durmaları konusunda uyarılarda bulundu.