Mutlak butlan kararının ardından CHP’de farklı senaryolar konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması sebebiyle Meclis’te grup başkanı seçilecek. Ancak Özel’in ağırlığı fazla olduğu için mevcut yönetimin düşürülmesi zor görünüyor. PM’de ise iki isim arasındaki güç dengesinin eşit olduğu belirtiliyor.

Berat Temiz ANKARA - CHP kurultayına ilişkin alınan mutlak butlan kararı, parti içindeki yönetim kadrolarını da alt üst etti. Mahkeme kararı ile 4-5 Kasım 2023 kurultayından önceki Parti Meclisi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında yeniden göreve gelecek. Ancak o dönemdeki 60 kişilik PM üyelerinin bazıları belediye başkanı, bazıları şu anda grup yönetiminde, bazı isimler de partiden istifa ettiği için farklı bir tablo ortaya çıkıyor.



PM’DE KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL’İN AĞIRLIĞI EŞİT

O dönemdeki PM’de yer alanların bir bölümü şu anda Özgür Özel’in en yakınındaki isimlerden oluşuyor. Yine Kılıçdaroğlu’na yakın isimler de dikkate alındığında, PM’de Özel ve Kılıçdaroğlu arasındaki güç dengesinin eşit olduğu değerlendiriliyor. Özel’in ekibi yeterli sayıya ulaştıklarına kanaat getirirse PM’de Kılıçdaroğlu’na karşı bir güvensizlik önergesi verilmesi gündeme gelebilir.



ÖZEL, İSTİFA YA DA KURULTAY İÇİN MÜCADELE İSTEYEBİLİR

Göreve iade edilen PM’de butlana karşı çıkan veya Özel’e yakın 30 civarı isim yer alıyor. Genel Başkan Yardımcıları; Gökan Zeybek, Gökçe Gökçen, Ulaş Karasu, Özgür Karabat, Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde görevli Bülent Tezcan, Aylin Nazlıaka, Sevgi Kılıç, Gamze Taşcıer ile birlikte milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Aylin Yaman, Gizem Özcan da bu listede yer alıyor.

Grup başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır da listede yer almalarına rağmen Meclis’teki görevleri nedeniyle PM’de görev alamayacak. Mutlak butlan kararına karşı çıkan bu isimlerin PM’de Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışmak istemediği öğrenildi. Özel’in bu isimlerden istifa etmelerini veya kurultay için mücadele etmelerini isteyebileceği iddia ediliyor



MECLİS AYAĞINDA DA İŞLER KARIŞIK

CHP’de cevabı aranan sorulardan biri de Meclis grup yönetiminin nasıl şekilleneceği. Özgür Özel milletvekili sıfatı da taşıdığı için aynı zamanda CHP grup başkanlığı görevini de üstlenmişti. Mahkeme kararından sonra genel başkanlığı düştüğü için grup başkanlığı görevinin de düştüğü belirtiliyor. Bu durumda, Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için milletvekilleri arasından yeni bir grup başkanının belirlenmesi ve bu isim için grupta seçim yapılması gerekiyor. Grup Başkanvekilleri ve grup yönetiminin değiştirilmesi de yine seçimle olacak.

GRUP YÖNETİMİ SEÇİMİNDE SALT ÇOĞUNLUK GEREKİYOR

Grup yönetiminde yer alabilmek için adayların grup üye tam sayısının salt çoğunluğunun (yarısından bir fazlasının) oyunu alması gerekiyor. CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138 milletvekilinden oluşuyor. Mevcut tabloda Özgür Özel’in Meclis’teki ağırlığı Kılıçdaroğlu’ndan fazla. Kılıçdaroğlu’nun yayınladığı videoyu 20 civarında milletvekili paylaşmış, 30’a yakın vekilin ise örtülü destek verdiği ifade edilmişti. Bu tablo aynı şekilde kalır ve Özel’in milletvekilleri arasındaki ağırlığı devam ederse, CHP’deki Meclis yönetimi yine Özel’e yakın isimlerden oluşacak.

