Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği “mutlak butlan” kararının ardından görevlendirilen icra heyeti, kararın tebliği için CHP Genel Merkezi’ne geldi. Mahkeme kararı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da elden teslim edildi.

Mahkemenin görevlendirdiği icra memurları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin 'mutlak butlan' kararı vermişti. 36'ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı 'konusuz kaldığı' gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetmişti.

