CHP'de mutlak butlan kararı sonrası görevi devralacak olan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gazeteci Fuat Uğur'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Uğur, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayının kim olacağını açıkladı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından, CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verildi.

Kararın ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu karar Türkiye’ye ve CHP’ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sonrasında sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yayımlayan Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir.

38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır.

Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükûnetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür.

'ŞAHSİ İKBALLER DEĞİL, TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ ESASTIR'

Bu süreci 'keşkelerle' değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye’nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz.

"HERKESİ ORTAK AKLA DAVET EDİYORUM"

Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükûnete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız!"

Fuat Uğur, Taksim Meydanı programında açıklamalarda bulundu

FUAT UĞUR'DAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Gündeme bomba gibi düşen butlan kararı ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından gazeteci Fuat Uğur, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programında dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Partinin kurultay kararı alabileceğini belirten Uğur, "Kılıçdaroğlu kurultayın tarihini 2027'nin sonu olarak belirler. Bu kadar açık. Kurultay kararını 1-2 ay içinde alır, tarihini de 2027'nin Kasım ayı olarak belirler. Bu çok normal. Bu da bir belirsizliği ortadan kaldırır." dedi.

Uğur, çok konuşulacak iddiasını ise şu sözlerle paylaştı:

"KILIÇDAROĞLU, MANSUR YAVAŞ'I ADAY YAPACAK"

"Ben sayın Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde partiyi yoluna koyduktan sonra Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağını düşünüyorum. Hatta bu konuda duyumlarım olduğunu da söyleyebilirim."

