Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 14 yaşındaki ehliyetsiz bir çocuğun kullandığı motosikletin plakasını bezle kapatarak trafiğe çıktığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçen trafik ekipleri, Şelale Mahallesi'nde durdurdukları küçük yaştaki sürücünün "Abi ceza kesiyorlar" şeklindeki akılalmaz savunmasıyla karşılaştı. Plakayı gizleyerek cezalardan kaçmaya çalışan küçük çocuğun bu tehlikeli yolculuğu motosiklet sahibine ağır bir faturaya mal oldu; ehliyetsiz ve küçük yaşta kişiye araç kullandırmak, plaka kapatmak ve dikiz aynası bulundurmamak suçlarından toplamda 182 bin 719 TL gibi rekor bir idari para cezası uygulanırken, trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

