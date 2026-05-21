İş dünyasında yaptığı yatırımlarla tanınan Volkan Bahçekapılı, son dönemde magazin gündeminde en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor. Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile yaptığı evlilikle kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri haline gelen Bahçekapılı’nın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu.

Hayatı ve iş dünyasındaki faaliyetleriyle dikkat çeken Volkan Bahçekapılı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda ismi geçen Bahçekapılı'nın hayatı gündemde yerini aldı. Peki, Volkan Bahçekapılı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Volkan Bahçekapılı kimdir, kaç yaşında, nereli? Volkan Bahçekapılının hayatı

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Bahçekapılı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olarak tanınıyor. Uzun yıllardır iş dünyasında çeşitli yatırımlarla adından söz ettiren Bahçekapılı 2 çocuk babasıdır.

Kamuoyunda geniş kitleler tarafından tanınması ise Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile yaptığı evlilik sonrasında oldu. Aynı zamanda eski futbolcu ve teknik direktör Emre Belözoğlu’nun kuzeni olduğu da bilinen Volkan Bahçekapılı, magazin dünyasında sık sık gündeme gelen isimlerden biri haline geldi.

VOLKAN BAHÇEKAPILI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Aslen Trabzonlu olan Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında dünyaya geldi. 42 yaşında olan Bahçekapılı’nın doğum yeri de Trabzon olarak biliniyor.

Karadeniz kökenli iş insanı, uzun yıllardır İstanbul'da hayatını sürdürürken iş hayatını da burada devam ettiriyor.

VOLKAN BAHÇEKAPILI’NIN MESLEĞİ NE?

Volkan Bahçekapılı’nın iş dünyasında otomotiv sektöründe faaliyet gösterdiği biliniyor. Özellikle üst segment ve lüks araç satışı alanında yatırımları bulunan Bahçekapılı’nın İstanbul merkezli bir otomobil galerisine ortak olduğu ifade ediliyor.

Lüks otomobillere yönelik ticari faaliyetleriyle tanınan iş insanı, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla da gündeme geliyor.

