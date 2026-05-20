Tokat’ta günlerdir süren yoğun yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Savakların açılmasıyla Yeşilırmak’ın debisi yükselirken, taşkın riskine karşı bazı köprüler kontrollü şekilde yıkıldı ve birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Riskli bölgelerde tahliyeler sürerken, ekipler muhtemel su baskınlarına karşı sahada çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tokat’ta günlerdir süren yoğun yağışların ardından Almus Baraj Gölü'nde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Savakların açılmasıyla birlikte Yeşilırmak’ın debisi hızla yükselirken, birçok tarım arazisi sular altında kaldı. Özellikle Turhal başta olmak üzere yerleşim yerlerinde olası su baskınlarına karşı alarm durumuna geçildi.

Riskin artması üzerine hafta içinde 6 köprü kontrollü şekilde yıkılırken, Tokat Valiliği koordinasyonunda Tokat Valiliği, AFAD, Devlet Su İşleri, Tokat Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Yeni Yeşil Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki Yeşilırmak üzerindeki köprünün de su akışını engelleyerek taşkın riskini artırabileceği gerekçesiyle kontrollü yıkımına karar verildi.

Bölgede iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, suyun yönlendirilmesi için tahliye kanalları açılırken, riskli noktalarda güçlendirme ve güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları takip etmesi gerektiğini vurguladı.

TOKAT'IN TURHAL İLÇESİNDE TAŞKIN RİSKİNE KARŞI 15 MAHALLEDE GEÇİCİ TAHLİYE KARARI ALINIRKEN, KALACAK YERİ OLMAYAN VATANDAŞLAR KYK YURTLARI VE MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ. (İHA/TOKAT-İHA)Tokat'ın Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı 15 mahallede geçici tahliye kararı alınırken, evlerini terk etmek zorunda kalanlar KYK yurtları ve misafirhanelere yerleştirildi. Sel tehlikesine karşı riskli mahallelerde tahliye süreci de hızlandırıldı. AFAD, jandarma, polis, belediye ve sağlık ekipleri koordineli şekilde kapı kapı anons yaparak vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi. Özellikle yaşlı, engelli ve çocuklu ailelerin tahliyesine öncelik verildi. Evlerinden ayrılan vatandaşlar KYK yurtları ve kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Yetkililer, bölgede çalışmaların kontrollü şekilde devam ettiğini belirterek yeni uyarıların dikkate alınması çağrısında bulundu.

