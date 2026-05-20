İzmir'de cesedi şantiye alanında yakılmış halde bulunan 73 yaşındaki Emine Dönmez'in katil zanlısı tutuklandı. Dönmez'in altınları ve parası, tutuklanan zanlının aracından çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şantiye alanında Emine Dönmez'in (73) cesedinin yakılmış şekilde bulunmasına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

ALTIN VE PARALAR BULUNDU

Olaya ilişkin tutuklanan cinayet zanlısı Dilek D'nin (46) otomobilinde arama yapan ekipler, Dönmez'e ait 2 bilezik, bazı takılar ve 30 bin lira ele geçirdi.

Öte yandan zanlının sanal kumar nedeniyle borcunun olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanında 18 Mayıs'ta bir kişinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, burada bulunan Dilek D'yi gözaltına almış, cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirlemişti.

Cesedi yakılan kadının altınları, katilin aracından çıktı

Dilek D, ifadesinde aracına aldığı Dönmez'in öksürmeye başlaması üzerine sırtına vurduğunu, bu sırada başını çarpan Dönmez'in hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü. Paniklediğini belirten Dilek D, cesedi şantiye alanına götürerek üzerine kolonya döküp yaktığını itiraf etmişti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

