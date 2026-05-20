Sosyal medyada “Yerli John Wick” ve “Konyalı John Wick” olarak tanınan Ömer Aslan, bu kez Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud filosuyla gündeme geldi. İsrail’in filoya müdahalesinin ardından Ömer Aslan’ın hayatı ve yaşı araştırılmaya başladı.

Ömer Aslan, Keanu Reeves’in canlandırdığı John Wick karakterine benzerliğiyle tanınırken, çektiği yöresel şive videolarıyla sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. “Yerli John Wick” olarak bilinen Aslan’ın, Gazze’ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan Sumud filosunda yer aldığı açıklandı.

İsrail’in uluslararası sularda müdahale ettiği filoda yer aldığı belirtilen Ömer Aslan hakkında yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar “Ömer Aslan kimdir, kaç yaşında?” sorusuna cevap aramaya başladı.

ÖMER ASLAN "YERLİ JOHN WİCK" KİMDİR?

41 yaşında olduğu tahmin edilen Ömer Aslan, Konya’da yaşıyor., Aslan, beden eğitimi öğretmeni olarak Karaman’da görev yaptı. John Wick karakterine olan benzerliği ise 2021 yılında İstanbul’da gördüğü yoğun ilgi sonrası fark edildi.

Sosyal medyada özellikle Konya şivesiyle çektiği videolarla tanınan Ömer Aslan, Anadolu kültürünü ve yöresel dili eğlenceli içeriklerle anlatmasıyla dikkat çekti. “Yerli John Wick” lakabıyla tanınan Aslan’ın videoları yurt dışında da ilgi gördü. Röportajlarında özellikle turistlerin kendisini gerçek John Wick sandığını ve sık sık fotoğraf çektirmek istediğini ifade etmişti.

SUMUD FİLOSU'NA KATILDI

Ömer Aslan son olarak Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’nda yer almasıyla gündeme geldi. Menajeri Tekiner Taha Öztürk tarafından yapılan açıklamada, filoya İsrail tarafından müdahale edildiği ve Aslan’dan uzun süre haber alınamadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada,

"Ben Ömer Aslan’ın Menejeri Tekiner Taha Öztürk,

Bu hesabın sahibi, hepinizin ‘Yerli John Wick’ ünvanıyla tanıdığınız Ömer Aslan, dünyanın birçok bölgesinden yalnızca insanlık adına bir araya gelen insanlarla beraber Gazze’de İsrail’in uyguladığı insanlık dışı ablukayı kırmak üzere canını ortaya koyarak yola çıkmıştı. Bu eylem tamamen şiddetsizlik üzerine kurulu sivil bir eylemdi. Tüm aktivistler şiddetsizlik eğitimlerinden geçmişti. Böylesine barışçıl bir eyleme karşı işgalci İsrail ordusu, küçücük teknelere kocaman askeri donanma gemileriyle müdahale etti. Ömer abimizin bulunduğu tekneye ise silahla ateş edildi ve bu olaya canlı yayında şahit olduk. Kendisi ve arkadaşlarının sağlık durumuyla ilgili tarafımıza hala bilgi ulaşmış değil. Tek bildiğimiz şey onların işgal edilmiş topraklarda yer alan İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüğü ve sonrasında Negev Çölü’nde bulunan Ketziot hapishanesine götürülecekleri. Lütfen bu postu ben ve arkadaşlarımdan haber alana kadar yayınız…" ifadelerine yer verildi.

