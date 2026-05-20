Malatya son dakika bir depremle sallandı. AFAD verilerine göre Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ, Kilis, Hatay, Sivas, Kayseri, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ÇOK SAYIDA İL SALLANDI

Battalgazi merkezli 5,6'lık deprem, Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Elazığ, Kilis, Hatay, Sivas, Kayseri, Erzincan, Muş, Tunceli ve Diyarbakır'da da hissedildi.

Depremin meydana geldiği bölge

"ŞİDDETİNİN DAHA FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, deprem sonrası katıldığı bir canlı yayında, "Oldukça yakın hissettik. Şiddetinin daha fazla olduğunu düşündük. Herhangi bir ihbar gelmedi. Umarım olumsuz bir haber almayız. Saha taraması yapılıyor hızlı bir şekilde. Bize gelen herhangi olumsuz bir haber yok." ifadelerini kullandı.

"OLUMSUZ DURUM YOK"

AFAD'dan depreme ilişkin açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

VATANDAŞLAR SOKAĞA İNDİ

Malatya kent merkezinde depremi hisseden bazı vatandaşlar, sokağa çıktı. İşte deprem bölgesinden gelen görüntüler:

Malatya'da şiddetli deprem! Adana, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa sallandı

