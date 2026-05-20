Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem bölgede büyük paniğe neden oldu. Battalgazi merkezli sarsıntı Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kayseri, Sivas ve Tunceli’de de hissedilirken vatandaşlar korkuyla sokaklara çıktı. Depremin ardından gözler AFAD ve yerel yöneticilerden gelecek açıklamalara çevrildi. “Malatya depremde yıkım var mı?”, “Depremde ölen yaralanan var mı?” soruları kısa sürede gündemin ilk sıralarında yer aldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre deprem 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09.00’da meydana geldi. Merkez üssünün Malatya’nın Battalgazi ilçesi olduğu açıklanan depremin büyüklüğü 5,6 olarak duyuruldu. Peki, Malatya depremde yıkım var mı? Ölen ya da yaralanan oldu mu?

Malatya depremde yıkım var mı? Valilikten açıklama geldi!

MALATYA DEPREMİNDE YIKIM VAR MI?

Battalgazi merkezli deprem çevre illerde de hissedilirken bölgede kısa süerli panik yaşandı.

AFAD ve yerel yöneticiler tarafından yapılan ilk açıklamalara göre şu ana kadar şehir genelinde herhangi bir bina yıkımı ya da ağır hasar bilgisi paylaşılmadı. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremin yaklaşık 10 saniye sürdüğünü düşündüklerini belirterek ilk incelemelerde yapılarda olumsuz bir durum tespit edilmediğini açıkladı.

Depremin ardından ekiplerin sahada tarama çalışmalarına başladığı ve riskli bölgelerde kontrollerin sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, vatandaşların resmi açıklamalar dışında yayılan bilgilere itibar etmemesi gerektiğini vurguladı.

MALATYA DEPREMİNDE ÖLEN YARALANAN OLDU MU?

AFAD tarafından yapılan açıklamada, saat 09.00’da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı bildirildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz da yaptığı açıklamada, şu ana kadar resmi makamlara ulaşan bir can kaybı, yaralanma ya da ciddi hasar ihbarı olmadığını söyledi. Kent genelinde ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarsıntının hissedilmesiyle birlikte birçok vatandaş evlerinden çıkarak açık alanlarda bekledi.

MALATYA DEPREM SON DAKİKA VERİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın paylaştığı bilgilere göre deprem 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09.00’da meydana geldi. Depremin merkez üssünün Malatya’nın Battalgazi ilçesi olduğu açıklandı.

AFAD verilerine göre depremin büyüklüğü 5,6 olarak ölçülürken derinliği ise 7,03 kilometre olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi de sarsıntıya ilişkin verileri paylaşırken depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

Malatya’nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kayseri, Sivas ve Tunceli’de de vatandaşların depremi hissettiği öğrenildi. Yetkililer bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

