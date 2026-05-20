Yapay zeka darbesi! Dev banka 7 binden fazla kişiyi işten çıkaracak
Londra merkezli Standard Chartered bankası, yapay zeka ve otomasyon yatırımlarını hızlandırırken operasyonel yapısında köklü bir küçülmeye gidiyor. Alınan kararla önümüzdeki dört yıl içinde binlerce çalışanla yolların ayrılması planlanıyor. Şirket, bu dönüşümün maliyetleri azaltıp kârlılığı artırmayı hedeflediğini açıkladı.
- Banka, 2030 yılına kadar kurumsal birimlerdeki pozisyonların %15'ini otomasyon ve yapay zeka destekli sistemlerle azaltmayı planlıyor.
- CEO Bill Winters, bu adımın düşük katma değer üreten iş gücünün yerini teknoloji odaklı yatırımların alacağı bir dönüşüm olduğunu belirtti.
- İşten çıkarmalardan Chennai, Bangalore, Kuala Lumpur ve Varşova'daki arka ofis operasyon merkezlerinin etkilenmesi bekleniyor.
- Standard Chartered, 2028 yılına kadar özkaynak kârlılığını (ROTE) %15'in üzerine taşımayı hedefliyor.
- Banka, yüksek gelir grubuna yönelik bireysel bankacılık ile kurumsal ve yatırım bankacılığı alanlarında büyümesini sürdürmeyi planlıyor.
Standard Chartered, yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken operasyonel yapısını küçültmek amacıyla önümüzdeki dört yıl içinde 7 binden fazla çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Londra merkezli dev banka, giderleri azaltıp kârlılığı artırmak hedefiyle kapsamlı iş gücü azaltma planını resmen duyuran ilk büyük küresel bankalardan biri olarak öne çıktı.
Bakanlık'tan gıda sektöründe tarihi adım! Dikkat çeken 'domuz' ve 'böcek' detayı
Banka, 2030 yılına kadar kurumsal birimlerdeki pozisyonların yüzde 15’ini azaltmayı planladığını belirtirken, dönüşüm sürecinin büyük ölçüde otomasyon ve yapay zeka destekli sistemlerle yürütüleceğini vurguladı.
CEO Bill Winters ise bu adımın yalnızca bir maliyet azaltma hamlesi olmadığını belirterek, düşük katma değer üreten iş gücünün yerini teknoloji odaklı yatırımların alacağını ifade etti.
Organize "adisyon çetesi" iş başında! Genç kadınlar ağa düşürüyor, mekan "hesap" kesiyor — #ŞikayetHattı
İşten çıkarmalardan en fazla Chennai, Bangalore, Kuala Lumpur ve Varşova’daki arka ofis operasyon merkezlerinin etkilenmesi bekleniyor. Banka ayrıca, 2028 yılına kadar özkaynak kârlılığını (ROTE) yüzde 15’in üzerine taşımayı hedefliyor. Standard Chartered’ın, yüksek gelir grubuna yönelik bireysel bankacılık ile kurumsal ve yatırım bankacılığı alanlarında büyümesini sürdürmeyi planladığı aktarıldı.