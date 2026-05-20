Londra merkezli Standard Chartered bankası, yapay zeka ve otomasyon yatırımlarını hızlandırırken operasyonel yapısında köklü bir küçülmeye gidiyor. Alınan kararla önümüzdeki dört yıl içinde binlerce çalışanla yolların ayrılması planlanıyor. Şirket, bu dönüşümün maliyetleri azaltıp kârlılığı artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Standard Chartered, yapay zeka yatırımlarını hızlandırırken operasyonel yapısını küçültmek amacıyla önümüzdeki dört yıl içinde 7 binden fazla çalışanıyla yollarını ayıracağını açıkladı. Londra merkezli dev banka, giderleri azaltıp kârlılığı artırmak hedefiyle kapsamlı iş gücü azaltma planını resmen duyuran ilk büyük küresel bankalardan biri olarak öne çıktı.

Banka, 2030 yılına kadar kurumsal birimlerdeki pozisyonların yüzde 15’ini azaltmayı planladığını belirtirken, dönüşüm sürecinin büyük ölçüde otomasyon ve yapay zeka destekli sistemlerle yürütüleceğini vurguladı.

CEO Bill Winters ise bu adımın yalnızca bir maliyet azaltma hamlesi olmadığını belirterek, düşük katma değer üreten iş gücünün yerini teknoloji odaklı yatırımların alacağını ifade etti.

İşten çıkarmalardan en fazla Chennai, Bangalore, Kuala Lumpur ve Varşova’daki arka ofis operasyon merkezlerinin etkilenmesi bekleniyor. Banka ayrıca, 2028 yılına kadar özkaynak kârlılığını (ROTE) yüzde 15’in üzerine taşımayı hedefliyor. Standard Chartered’ın, yüksek gelir grubuna yönelik bireysel bankacılık ile kurumsal ve yatırım bankacılığı alanlarında büyümesini sürdürmeyi planladığı aktarıldı.

