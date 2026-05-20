Malatya’da sabah saatlerinde meydana gelen deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre merkez üssü Battalgazi ilçesi olan deprem Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli'de de hissedildi. Vatandaşlar yaşanan sarsıntının ardından “Malatya'da deprem mi oldu son dakika?”, “Malatya depremde yıkım var mı?” gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte, 20 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın yayımladığı bilgilere göre deprem 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 09.00’da meydana geldi. Yer bilimsel ölçümlerde depremin merkez üssünün Malatya’nın Battalgazi ilçesi olduğu belirtildi. İşte, Malatya deprem son dakika verileri...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depreme ilişkin ilk bilgileri yayımladı. Kandilli’nin ölçümlerinde merkez üssünün Malatya’nın Gülümuşağı bölgesi olduğu belirtilirken depremin büyüklüğü 5.6 olarak duyuruldu.

İlk belirlemelere göre sarsıntı Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş ve çevre illerde de hissedildi.



