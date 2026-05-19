Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia edilen Antonio Conte'nin sezon sonunda Napoli’dan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

TAZMİNATINDAN FERAGAT EDECEK

Il Mattino'da yer alan habere göre; İtalyan çalıştırıcı Antonio Conte, sezon sonunda Napoli’dan ayrılma kararı aldı. İtalyan teknik adamın, sözleşmesindeki son yıl maaşı ile yaklaşık 18 milyon Euro tutarındaki tazminat hakkından feragat edeceği belirtildi.

BAŞKANLA DERİN FİKİR AYRILIKLARI VAR

Antonio Conte ile Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis arasında gelecek sezonki transfer bütçesi ve kadro planlaması konusunda derin fikir ayrılıkları bulunduğu ve 56 yaşındaki teknik adamın takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

CONTE İÇİN FENERBAHÇE İDDİASI

Adı İtalya Milli Takımı için de geçen ancak federasyondan henüz resmi bir teklif almayan Antonio Conte'nin ismi Fenerbahçe ile de anılıyor. Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin futbol yapılmasının başına getirmeyi planladığı İtalyan efsanesi Paolo Maldini aracılığıyla Antonio Conte ile teknik direktörlük pozisyonu için görüşmelere başladığı ve ilk temasların pozitif yönde olduğu iddia ediliyor.

