Kırşehir ile Nevşehir arasındaki arazide bulunan kadın cesedinin sırrı, diş implantları ve ayağındaki platin sayesinde çözüldü. İstanbul’da kayıp olarak aranan İran uyruklu kadının öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kırşehir’in Mucur ilçesi ile Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesi arasındaki yol kenarında bulunan kadın cesedinin kimliği, jandarmanın yürüttüğü detaylı inceleme sonucu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin, İstanbul’da günlerdir kayıp olarak aranan İran uyruklu 68 yaşındaki Farkhondeh Ghaem Maghami’ye ait olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniyapan köyü ile Büyükburunağıl köyü arasındaki bölgede bulunan cesedin kimliğini belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı. Kadının yabancı uyruklu olabileceği ihtimali üzerine uluslararası kayıp şahıs kayıtları da incelendi.

İMPLANT VE PLATİN SAYESİNDE NETLEŞTİ

Soruşturma kapsamında cesetten alınan diş ve ayak röntgenlerinde dikkat çeken detaylara ulaşıldı. Kadının ağzında 14 diş implantı, sol ayağında ise platin bulunduğu belirlendi. Bu bulgular üzerinden yapılan eşleştirmeler sonucunda cesedin kimliği netleşti.

BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemelerde, Maghami’nin yakınlarının 12 Mayıs’ta kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Kadının en son 49 yaşındaki Erkan B. ile görüştüğü tespit edilirken, gözaltına alınan şüphelinin Maghami’yi boğarak öldürdüğü ve cesedi Mucur ilçesindeki araziye bıraktığı iddia edildi.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı’nın elde ettiği bilgileri İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle paylaşarak soruşturmaya destek verdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

