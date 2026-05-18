Türkiye’de enflasyon nisanda %32,37 seviyesine yükseldi. Geçen hafta TCMB de yıllık TÜFE tahmini %26’ya revize etti. Bu gelişmelerin ardından katılım bankalarının kâr payı oranlarına bakıldığında, 1 milyon TL’nin son 1 aydaki getirisi de belli oldu. İşte rakamlar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da yaşanan karışıklar ve petrol fiyatlarının yüksek seyri, enflasyonist baskıların artmasına sebep oldu. Merkez Bankası da fiyat istikrarı için “sıkı para politikası” vurgusuna devam ediyor. Türkiye’de enflasyon nisanda %4,18 ile beklentileri aşmış ve yıllık TÜFE %32,37 seviyesine yükselmişti. Bu verinin ardından geçen hafta Merkez Bankası, yılın İkinci Enflasyon Raporunu açıkladı. Buna göre;

- 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %26’ya yükseltti. Enflasyon “ara hedefi” de bu yıl %16’dan %24’e revize edildi.



-Belirsizlikler nedeniyle enflasyonda “tahmin aralığı” iletişimini kaldırma kararı alan TCMB’nin, 2026 için ortalama petrol fiyatları tahmini ise 60,9 dolardan 89,4 dolara çıkarıldı.

1 milyon TL’nin kâr payı kaç TL? Enflasyon ve TCMB sonrası ilk rakamlar…

PARA POLİTİKASI MESAJI

TCMB Başkanı Fatih Karahan; savaşın gidişatı ve şiddeti, bunun enflasyon görünümünü etkileme potansiyeli, diğer taraftan da ekonomideki soğumanın enflasyona yönelik etkileri gibi unsurlara dikkat çekerek “Bu belirsizlikler biraz daha azalana kadar (para politikasında) mevcut duruşun isabetli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra bütün seçenekler masada. O dönemki enflasyon görünümüne, veri ve haber akışına göre karar vereceğiz" mesajını verdi.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Başkan Karahan, politika oranı uygulamasına 1 Mart'ta ara verdiklerini ve bu süreçte fonlama oranını 300 baz puan yükselterek koridorun üst bandı olan yüzde 40'a çektiklerini de belirterek “Üst bant kullanımını risk ortamında daha çok yapıyoruz. Bunun uzun süreceği zamanda da normalleşmeye gidiyoruz. Çünkü uzun süre politika ile fonlama faizinin birbirinden ayrı kalması hem iletişim açısından hem de para politikası uygulaması olarak doğru değil” diyerek, gelecek dönemde belirsizliklerin azalması ve bunun ne yönde azalacağının, alınacak kararları belirleyeceğini vurguladı.

KÂR PAYI ORANLARINDA SON DURUM

TCMB’nin sıkı para politikasına karşılık katılım bankaları tarafından geçmiş 1 aylık dönemde uygulanan kâr payı oranlarına bakıldığında; 18 Mayıs 2026 itibarıyla rakamlar şöyle gerçekleşti:

-Türkiye Finans Katılım: %36,67

-Kuveyt Türk Katılım: %36,14

-Hayat Katılım: %32,71

-Dünya Katılım: %31,87

-Vakıf Katılım: %31,69

-Albaraka Katılım: %31,14

-Ziraat Katılım: %28,00

1 MİLYON TL FONUN KÂR PAYI

En yüksek kâr payı oranı dikkate alındığında 1 milyon TL fonun kâr payı tablosu şöyle gerçekleşti:

-Fon tutarı: 1 milyon TL

-Fon vadesi: 1 ay

-Fon kâr payı: %36,67

-Net getiri: 25 bin 697 TL