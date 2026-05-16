İstanbul’da kuzeni tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan İran uyruklu Farkhundeh Ghaem Maghami'nin öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alınan ifadeler kapsamında kayıp kadının tüyler ürperten bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Maghami'nin tartıştığı Erkan B., tarafından kendi köpeğinin tasmasıyla boğularak öldürüldüğü ve cesedinin arabada parçalanıp Kırşehir'de bir araziye gömüldüğü öğrenildi.

İstanbul Maltepe’de Darıush Tahbaz, Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek dayısının kızı olan İran uyruklu Farkhundeh Ghaem Maghami’den (68) 11 Nisan’dan bu yana haber alamadığı gerekçesiyle kayıp ihbarı yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp ihbarı üzerine düğmeye bastı.

İranlı kadının yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da yaşadığı, Maltepe’nin Küçükyalı Mahallesi’nde ikamet ettiği öğrenildi. İranlı kadının evinin çevresinde yapılan sorgulamada kendi halinde bir hayatının olduğu, kira, fatura ve aidatlarını düzenli şekilde ödediği öğrenildi. İranlı kadının evinde yapılan aramada yemeklerin öylece bırakıldığı ve bozulduğunun anlaşılması üzerine polis ekipleri çalışmalarını genişletti.

Farkhundeh Ghaem Maghami

APARTMAN GRUBUNA ATILAN MESAJ CİNAYETİ AYDINLATTI

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda, İranlı kadının yaklaşık 20 yıldır İstanbul’da yaşadığını, Türkçe’yi gayet güzel konuşabildiğini ancak Türkçe yazamadığını tespit etti. Bunun üzerine İranlı Maghami’nin 18 Nisan’da apartmanın WhatsApp grubuna Türkçe harflerle "Tatildeyim" yazması ekiplerin dikkatini çekti. İranlı kadının çağrı geçmişini inceleyen ekipler, yaptığı HTS araştırmalarında son görüştüğü kişinin Esenyurt’ta yaşayan Erkan B. (49) olduğunu ortaya çıkardı. Erkan B.’yi de incelemeye başlayan ekipler izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında şüphelinin 14 Nisan’da kadını evinden aldığı ve Büyükçekmece’de bir restoranda birlikte yemek yediklerini belirledi.

CİNAYETİN DETAYLARI KAN DONDURDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Erkan B., ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada sorgulaması yapılan Erkan B., ilk etapta suçlamaları reddetti. Yapılan incelemelerin ardından elde edilen deliller ışığında şüpheli Erkan B.’nin ifade alındığı sırada, suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

2 GÜN BOYUNCA PARÇALADIĞI CESETLE KALMIŞ

Şüphelinin polise verdiği ifadesinde, İranlı Farkhundeh Ghaem Maghami ile gönül ilişkisinin olduğunu söylediği, bu nedenle arada buluşup yemek yediklerini, 14 Nisan’daki son görüşmelerinde ise ikili arasında araçta çıkan tartışma sonrası kadını, kadına ait olan köpeğinin tasmasıyla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Şüphelinin ayrıca cesedi aracın arka koltuğuna koyduğu daha sonra yine araç içinde parçalara ayırıp poşete koyduğunu, ardından 2 gün boyunca araçta beraber kaldıklarını söylediği öğrenildi.

TALİHSİZ KADININ CESEDİ KIRŞEHİR’DE ÇIKTI

17 Nisan’da Kırşehir’in Mucur ilçesinde bir yerleşim yerinde bulunan sokak köpekleri, topraktaki cesedin kokusunu alıp oraya gidince topraktan insan uzuvlarının çıktığı belirlendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri ile Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar kapsamında, sokak köpeklerinin bulduğu insana ait uzuvların İranlı kadına ait olduğu ortaya çıktı. İranlı kadının cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu’na götürüldü ve pazartesi günü ailesine teslim edilecek.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

68 yaşındaki İranlı kadının öldürülmesi olayına ilişkin Şüpheli Erkan B.’nin önceki işlediği suçlardan denetimli serbestliğinin bulunduğu, İranlı kadınla gönül ilişkisinin olduğu aynı zamanda kendisinin bir de nikahlı eşinin olduğu öğrenildi. Şüpheliye yapılan yer gösterimi ile cinayetin sır perdesi aralanırken olayla bağlantısı olduğu öğrenilen Mesut A., ve Sedef G. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 1’i kadın 3 şüpheli buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

