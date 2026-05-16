Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve 18 Mayıs 2025 tarihinden sonra resmi maça çıkmayan Emre Mor, performansıyla hayal kırıklığı yaşatırken; sezonun son maçını beklemeden yurt dışına gitti.

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek olan Emre Mor'un takımdaki geleceğine dair dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; 28 yaşındaki futbolcu, İstanbul'dan ayrılarak, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitti.

Emre Mor, Fenerbahçe dışında Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olympiakos, Karagümrük ve Eyüpspor'da forma giydi.

4 YILDA 49 MAÇA ÇIKTI

Temmuz 2022'de Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, sarı-lavivertli forma altında formasıyla toplam 49 maç oynadı ve 6 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

