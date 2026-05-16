Fenerbahçe’den ayrılık sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulübün kendisiyle devam etmeme kararı aldığını söyledi. Tecrübeli golcü, sezonun son maçını oynamak istemediklerini belirtirken, takım olarak birlikte alınan protesto kararının perde arkasını da anlattı.

Geçtiğimiz sezonun bitimiyle birlikte Fenerbahçe ile yollarını ayıran Bosna-Hersekli santrfor Edin Dzeko, sarı-lacivertli kulüpten ayrılış sürecine dair açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, takımda kalma ihtimali bulunmasına rağmen kulüp yönetiminin kendisiyle devam etmeme kararı aldığını belirtti.

HT Spor’a açıklamalarda bulunan Dzeko, Fenerbahçe forması giydiği süre boyunca takım kaptanlığı görevini de üstlenen ve hücum hattının en önemli isimlerinden biri olarak, ayrılığın kendi inisiyatifi dışında geliştiğini vurguladı. Bosna-Hersekli oyuncu, sürecin arka planına dair, "Fenerbahçe beni takımda tutabilirdi. Kulüp bunu tercih etmedi, sebeplerini gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersekli santrfor Edin Dzeko

"BİZ SON MAÇI OYNAMAK İSTEMEDİK"

Açıklamalarında takım arkadaşı Dusan Tadic ile geçirdiği döneme de değinen Dzeko, sarı-lacivertli forma altında birlikte başarılı iki yıl geçirdiklerinin altını çizdi. Sezonun son bölümünde yaşanan olaylara ve takımın son maçta gerçekleştirdiği protesto kararına da değinen tecrübeli isim, "Son maçın protesto edilmesi gibi bir durum söz konusuydu. Biz de son maçta oynamak istemedik. Oradaki iki güzel yılın bu şekilde sona ermesini istemedik. Kulüple birlikte bu kararı aldık" şeklinde konuştu.

"BİZİM ADIMIZA YAŞANANLARIN EN GÜZEL OLANIYDI"

Fenerbahçe kariyerinin noktalanması öncesinde tüm takımlla birlikte yenilen son yemeğe ve kamuoyunda tartışılan veda fotoğrafına da değinen Dzeko, takım içindeki dayanışmaya dikkat çekti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan golcü oyuncu, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Takımla birlikte son bir yemeğimiz vardı. Herkes bu fotoğrafın arkasında neler olduğunu konuştu. Ama bu detaylar bizim için önemli değildi. Önemli olan bütün takımın orada bir arada olmasıydı. Bu da bizim adımıza yaşananların en güzel olanıydı."

