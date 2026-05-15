MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabulünde verilen özel hediye gündem oldu. Çerçeve içindeki banknotun, koleksiyon dünyasında büyük değere sahip olduğu ortaya çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç'u makamında kabul etti. Görüşmede Koç ailesinin Bahçeli'yi Koç Topluluğu'nun 100'üncü yıl etkinliklerine davet ettiği bildirildi.

MHP tarafından yapılan açıklamada, “Nazik ziyaretleri ve davetleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Görüşmenin ardından paylaşılan fotoğrafta Bahçeli'ye verilen özel hediye dikkat çekti.

Ali Koç ve Rahmi Koçun Bahçeliye verdiği hediyenin değeri şaşırttı! İşte Bozkurtlu 5 liranın sırrı

"BOZKURTLU 5 LİRA"

Çerçeve içerisinde yer alan eski banknotun ne olduğu merak konusu olurken, gazeteci Toygun Atilla yaptığı araştırmada söz konusu paranın koleksiyon dünyasında "Bozkurtlu 5 lira" olarak bilinen nadir bir banknot olduğunu yazdı.

Patronlar Dünyası'nda yazan Atilla'nın aktardığına göre, resmi adı "1 Emisyon 5 Türk Lirası" olan banknot, Cumhuriyet'in ilk emisyon paraları arasında yer alıyor. 1927 yılında tedavüle çıkan para, üzerindeki bozkurt figürü nedeniyle yıllardır koleksiyoncular tarafından "Bozkurtlu 5 lira" adıyla anılıyor.

Banknotun merkezindeki bozkurt sembolünün, genç Cumhuriyet döneminde oluşturulmaya çalışılan milli kimlik anlayışının önemli simgelerinden biri olduğu belirtiliyor. O dönemde bozkurt figürünün pullardan kamu kurumlarına kadar birçok alanda kullanıldığı ifade ediliyor.

Ali Koç ve Rahmi Koçun Bahçeliye verdiği hediyenin değeri şaşırttı! İşte Bozkurtlu 5 liranın sırrı

DEĞERİ 20 BİN DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR

Eski para koleksiyoncuları arasında oldukça değerli kabul edilen banknotun fiyatının; seri numarası, kondisyonu, imza grubu ve nadirliğine göre değiştiği belirtiliyor. Uzmanlara göre iyi korunmuş örneklerin uluslararası müzayedelerde 15 ila 20 bin dolar arasında alıcı bulabildiği ifade ediliyor.

Öte yandan banknotun Türkiye'de değil, İngiltere'de basıldığı bilgisi de dikkat çekti. Paranın alt kısmında yer alan "Thomas De La Rue & Company Limited Londres" ibaresinin, dönemin en önemli güvenlik baskı şirketlerinden birine ait olduğu öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası