Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın aldığı ceza belli oldu. Korkmaz, "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan yıllarca sürecek hapse mahkum edildi.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e kılık kıyafeti üzerinden hakaret eden İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan hapis cezası verildi.

Eskişehir 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.E.K, Erzurum'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Güneş'in avukatları Pınar Turhanoğlu Gücüyener, Halide Akay ve Kübra Yıldırım da hazır bulundu.

Sanık M.E.K, savunmasında beraatini talep etti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş

7 AY 15 GÜN HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Hakim, tutuksuz sanığın "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmasına, takdiri indirim uygulanarak cezanın 7 ay 15 güne düşürülmesine hükmetti.

Sanık hakkında daha önce verilmiş 2 hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunduğundan, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına hükmedildi.

Duruşmanın ardından Güneş'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, gazetecilere yaptığı açıklamada, hakaretin, yalnızca belediye başkanının şahsına yönelik olmadığını söyledi.

Hakaretin, dini inançlarına ve değerlerine göre giyinen kadınlara yönelik olduğunu kaydeden Gücüyener, "Kendisi yükseköğrenim mezunu. Öncesinde toplumsal pek çok misyon edinmiş, kadın kooperatifleri kurmuş bir insan. Görevini her zaman için inancına göre giyinerek yapan bir insan." dedi.

Mehmet Emin Korkmaz

Güneş'in giyiminden dolayı hiçbir hakareti hak etmediğini dile getiren Gücüyener, şunları kaydetti:

"Bugün kamu görevlisine alenen hakaret suçundan mahkeme, sanığın cezalandırılmasına karar verdi. Daha önceden de işlenmiş suçları bulunduğundan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığı yönünden de bir karar vermiş oldu. Mahkeme 11 aylık bir cezaya, indirimle beraber 7 aylık bir cezaya hükmetti. Karara itiraz edeceğiz."

ERDOĞAN TBMM'DE AĞIRLAMIŞTI

Kıyafeti üzerinden İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'ın hakaretine uğrayan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'ü, Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla arayıp AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na, Eskişehirli 100 kadın ile birlikte davet etmişti.

Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e kıyafetinden dolayı hakaret etmişti! İyi Partili Mehmet Emin Korkmaz'a hapis cezası

Davete icabet eden Akgün, AK Parti Grup Toplantısı'na gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası