Galatasaray şampiyonluk kutlaması yayın bilgileri belli oldu. “Dört Dörtlük Gece” adı verilen organizasyonda kupa töreni, şehir turu, sahne şovları ve özel etkinlikler taraftarlarla buluşacak. Sarı-kırmızılı futbolseverler ise "Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda, nereden izlenir", kupa töreninin saati ve program detaylarını araştırıyor.

Galatasaray kupa töreni programı kapsamında futbolcuların Galatasaray Lisesi’nden üstü açık otobüsle RAMS Park’a hareket edeceği açıklanırken, organizasyon boyunca ışık şovları, drone gösterileri ve sahne performansları düzenlenecek. Taraftarlar ise Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı yayın bilgileri, bilet detayları ve etkinlik programına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray’ın 26. şampiyonluk kutlamalarının beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluş tarafından yapılan paylaşımlara göre özel yayın akışı 15 Mayıs Cuma günü saat 16.00 itibarıyla başlayacak. Şampiyonluk özel yayınında Galatasaray Lisesi’nden hareket edecek takım otobüsü de canlı olarak takip edilecek.

Kutlamaları takip etmek isteyen taraftarlar organizasyonu beIN SPORTS Haber ekranlarından ve beIN SPORTS Türkiye YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek. Özel yayında saha içi görüntüler, futbolcuların kutlama anları, taraftar röportajları ve kupa törenine dair gelişmeler ekranlara taşınacak. Teknik ekip ve futbolcuların RAMS Park’a ulaşma süreci de canlı bağlantılarla aktarılacak.

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. Özellikle takım otobüsünün geçeceği güzergah, şehir turu sırasında yaşanacak yoğunluk ve RAMS Park çevresindeki atmosfer taraftarların gündeminde yer alıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Galatasaray’ın “Dört Dörtlük Gece” organizasyonu 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 19.05’te başlayacak. Takım otobüsünün şehir turu ise saat 16.00’da Galatasaray Lisesi’nden hareketle başlayacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI KUPA TÖRENİ PROGRAMI

Galatasaray’ın “Dört Dörtlük Gece” adı verilen şampiyonluk organizasyonu 15 Mayıs 2026 Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirilecek. Kutlamanın RAMS Park'ta başlama saati ise kulübün kuruluş yılına gönderme yapılarak 19.05 olarak açıklandı. Kutlama programı günün erken saatlerinde başlayacak.

Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet saat 16.00’da Galatasaray Lisesi önünden otobüse binecek. Ardından Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tünel, Cumhuriyet Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve ve TEM Kuzey Yan Yol üzerinden RAMS Park’a hareket edecek. Taraftarların güzergah boyunca futbolcuları karşılaması bekleniyor.

RAMS Park’taki organizasyonda marşlar, sahne gösterileri, ışık şovları ve drone gösterileri gerçekleştirilecek. Gece boyunca kupa seremonisinin yanı sıra özel video gösterimleri ve taraftar etkinlikleri de düzenlenecek. Mauro Icardi ve Victor Osimhen için özel şov hazırlıkları yapıldığı yönündeki iddialar da sosyal medyada gündem oldu.

Kutlama gecesinde DJ performansı gerçekleşirken sürpriz konukların olabileceği konuşuluyor.

