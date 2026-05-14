Kaydet

Gaziantep-Nurdağı otoyolunda trafik güvenliğini hiçe sayarak ters istikamette ilerleyen bir araç sürücüsü, jandarma otoyol devriye ekiplerinin kamerasına saniye saniye yakalandı. Muhtemel bir faciaya davetiye çıkaran sürücüye bu tehlikeli kural ihlali nedeniyle tam 90 bin TL idari para cezası kesilirken, yetkililer kazaların önüne geçmek amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası