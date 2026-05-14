Kızılcık Şerbeti için sezon finali takvimi netleşmeye başladı. Dördüncü sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren dizinin final bölümüyle ilgili kulis bilgileri gündeme gelirken, yapım ekibinin yeni sezon hazırlıkları için de harekete geçtiği öğrenildi. Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman, kaçıncı bölüm merak edilirken dizinin 137. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman, kaçıncı bölüm soruları gündemde yerini aldı. Ekran yolculuğunda 4. sezonunu geride bırakmaya hazırlanan dizinin geleceğiyle ilgili önemli gelişmeler de yaşanıyor. Yapım şirketi ile kanal yönetimi arasında yeni sezon planlamaları için görüşmelerin başladığı öğrenildi. Kulislerde konuşulanlara göre Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon onayı almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kızılcık Şerbeti sezon finali tarihi netleşti. Dördüncü sezonuyla ekran yolculuğunu sürdüren dizinin 15 Mayıs Cuma akşamı 137. bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı, ardından 22 Mayıs Cuma günü yayınlanacak 138. bölümle sezon arasına gireceği öğrenildi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILAN OYUNCULAR KİMLER?

Sezon finali öncesi dizide ayrılık iddiaları da gündemde yer aldı. Gelen kulis bilgilerine göre İlhami karakterini canlandıran Fatih Gühan ile İlhami’nin babası Ulvi karakterini canlandıran Hamdi Alkan diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Öte yandan yapım ekibinin başka oyuncularla ilgili değerlendirmeleri sürdürdüğü ve sezon finalinin ardından kadroda yeni değişikliklerin yaşanabileceği ifade ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yeni sezon tarihiyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmazken Kızılcık Şerbeti'nin yaz arasının ardından Eylül ayında yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor.

Yapım şirketi ile kanal arasında yeni sezon görüşmelerinin başladığı belirtilirken, dizinin 5. sezon hazırlıkları için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Yeni sezonda kadroya yeni isimlerin dahil olması beklenirken, oyuncu Murat Aygen ismi de kulislerde öne çıkan isimler arasında yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ 137. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Dizinin yayınlanan 137. bölüm ikinci fragmanı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Şehir dışına ataması çıkan İlhami’nin taşınmak istemesi, Nursema’nın tepkisine neden oldu.

Diğer yandan Çimen’in Emir nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılması Kıvılcım cephesinde büyük bir krize yol açıyor. Ünallar ailesine ziyarete gelen Asaf ile Nilay arasındaki diyaloglar da yeni bölümde dikkat çeken gelişmeler arasında. Nilay’ın Elif hakkında gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışması ise tansiyonu yükseltiyor.

Hayatındaki sorunlarla mücadele etmeye çalışan Kıvılcım, bu kez Ömer’den gelen beklenmedik bir durumla sarsılıyor. Kucağında oğluyla Ömer’i görmeye giden Kıvılcım’ın, onu başka bir kadınla görmesi ve Kıvılcım’ın gözyaşları içinde söylediği sözler yeni bölüm heyecanını daha da artırdı.

