Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin geleceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Aldığı reytinglerle dikkat çeken yapımın final yapıp yapmayacağı ve sezon finali tarihi gündemde yer aldı.

Başrollerini Murat Yıldırım ile Cemre Baysel’in paylaştığı Güller ve Günahlar dizisi, cumartesi akşamlarının dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor. Dizinin sezon finali tarihi netleşirken, yapımın yeni sezonda devam edip etmeyeceği belli oldu.

GÜLLER VE GÜNAHLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisinin final yapmayacağı belirtildi. Kanal D ekranlarında yayınlanan yapım için ikinci sezon onayının verildiği öğrenildi. Sezon boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, sürükleyici hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizinin yeni sezonda ekranda yer alacağı öğrenildi.

Güller ve Günahlar final mi yapıyor, sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu

Başrollerde yer alan Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in performansları da sosyal medyada sık sık gündem oluyor. Dizinin cumartesi akşamları güçlü rakiplerine rağmen yüksek izlenme oranlarına ulaştığı belirtiliyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre Güller ve Günahlar dizisi, yeni bir değişiklik olmazsa 20 Haziran Cumartesi akşamı sezon finali yapacak. Kurban Bayramı haftasında dizinin yeni bölüm yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Yayın akışında değişiklik olması halinde sezon finali tarihi yeniden güncellenebilir.

Güller ve Günahlar final mi yapıyor, sezon finali ne zaman? Tarih belli oldu

Dizinin sezon finalinde hikayede önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor. Özellikle Serhat, Berrak ve Zeynep arasında yaşanacak olayların yeni sezon hikayesine yön vereceği konuşuluyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası