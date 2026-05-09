Pierre-Emerick Aubameyang, Marsilya tesislerinde yaşanan disiplin ihlali sonrası kadro dışı bırakıldı. Deneyimli golcünün, kulüp yetkilisine şaka amacıyla yangın tüpü sıktığı iddia edilirken, Fransız ekibi yıldız futbolcuyu Le Havre maçının kadrosuna dahil etmedi. Olympique Marsilya’da olayla ilgili disiplin sürecinin sürdüğü öğrenildi.

Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, olay kulübün tesislerinde gerçekleşti. Takımın hücum hattındaki en önemli isimlerinden biri olan deneyimli oyuncunun, kulüp yetkilisi Bob Tahri'ye şaka yapmak amacıyla üzerine yangın tüpü sıktığı belirtildi. Tesislerde yaşanan bu durumun ardından Marsilya yönetimi ve teknik heyeti olağanüstü toplanarak duruma müdahale etti. Kulübün disiplin kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda, Gabonlu futbolcuya yaptırım uygulama kararı alındı.

HAFTA SONU OYNANACAK MAÇTA KADRO DIŞI

Alınan karar neticesinde Pierre-Emerick Aubameyang, Marsilya'nın Fransa Ligue 1'de oynayacağı Le Havre karşılaşmasının maç kadrosundan resmi olarak çıkarıldı. Bu sezon takımın skor yükünü çeken isimlerin başında gelen tecrübeli golcünün yokluğunda, Marsilya teknik heyetinin Le Havre maçında farklı bir hücum rotasyonu sahaya sürmesi bekleniyor.

