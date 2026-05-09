Anadolu Ajansı
İran Milli Takımı’nın 2026 Dünya Kupası katılımı resmileşti
İran Futbol Federasyonu, İran Milli Takımı’nın ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacağını açıkladı. Federasyon, vize işlemlerinin tamamlandığını duyururken, “Turnuvaya katılmayı hak ediyoruz” mesajıyla hazırlıkların sürdüğünü belirtti.
İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı'nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılacağını bildirdi.
"TURNUVAYA KATILMAYI HAKEDİYORUZ"
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası'na katılacağını duyurdu. Buna göre, İran Futbol Federasyonu, İran Milli Futbol Takımı’nın ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılma kararı aldığını ve konuyla ilgili vize işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
Federasyon, İran Milli Futbol Takımı’nın elde ettiği başarıyla turnuvaya katılmayı hakettiğini ve takımın antrenmanlarını sürdürdüğünü açıkladı.
