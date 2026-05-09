Mardin 1969, Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off final maçında karşılaştığı Muşspor'u 2-1 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

MARDİN 2 GOLLE KAZANDI

Diyarbakır Stadı'ndaki müsabakayı 2-1 kazanan Mardin 1969, Trendyol 1. Lig'e yükseldi. Mardin 1969'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Mertan Caner Öztürk ve 61. dakikada Miraç Acer kaydetti. Muşspor'un tek golü ise 73. dakikada Bilal Budak'tan geldi.

18 YIL SONRA 1. LİG'DE

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup play-off finalinde Muşspor ile karşılaşan Mardin 1969 Spor, rakibini yenerek 18 yıllık 1. Lig hasretine son verdi.

NORMAL SEZONU İKİNCİ BİTİRDİ

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Mardin 1969 Spor, kadrosuna yaptığı takviyelerle istikrarlı bir performans ortaya koydu. Kırmızı Grup'ta oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-lacivertliler, normal sezonu 71 puanla ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı elde etti.

Play-off ilk turunda AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor ile karşılaşan Mardin ekibi, hem deplasman hem de sahasında oynanan maçların 0-0 tamamlanmasının ardından penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak finale yükseldi.

