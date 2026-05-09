İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yaz döneminde artması beklenen enerji tüketimine karşı tasarruf önlemlerinin artırılması gerektiğini açıkladı.

Başkent Tahran’da Plan ve Bütçe Kurumu’nu ziyaret eden Pezeşkiyan, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte enerji tüketiminde ciddi artış yaşanabileceğine dikkat çekti. Vatandaşların enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten Pezeşkiyan, yerel ve ulusal kurumların bu konuda daha aktif rol üstlenmesini istedi.

Özellikle soğutma amacıyla kullanılan ve yüksek enerji tüketen elektronik cihazların, enerji verimliliği yüksek yeni sistemlerle değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

HERKESTEN DESTEK BEKLİYOR

Enerji tasarrufunun toplum genelinde bir kültür haline getirilmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, konuyu sürekli gündeminde tuttuğunu belirtti. İran’ın enerji şebekesi üzerindeki yükün azaltılması için kamu iş birliğinin önemine vurgu yapan Pezeşkiyan, vatandaşların da sürece destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

İran hükümetinin üretim ve sanayi sektöründe elektrik ve doğal gaz kısıtlamasına gitmemek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Pezeşkiyan, enerji yönetiminde önceliğin üretim faaliyetlerinin aksamaması olduğunu ifade etti.

