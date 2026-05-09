Taşacak Bu Deniz son bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizinin 27. bölüm finalinde yaşanan silahlı saldırı sahnesi, izleyicileri ekran başına kilitlerken özellikle Esme karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Bölüm sonunda ağır yaralanan Esme’nin ölüp ölmeyeceği tartışılırken, yayınlanan 28. bölüm fragmanı ''Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mu? Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu?'' sorularına cevap oldu.

Taşacak Bu Deniz Esme ölüyor mu, Deniz Baysal diziden ayrılıyor mu merak edilirken son bölümde Eleni’nin kaçırılması gündemdeydi. Şirin Furtuna’nın, oğlu Şerif’in kurtulması için kurduğu plan her şeyi değiştirdi. Eleni üzerinden yapılan pazarlık sırasında gerilim giderek yükselirken, Şerif’in gizlice yanında taşıdığı silah dengeleri salladı. Adil’in Eleni hakkındaki gerçeği öğrenmeye yaklaşmasıyla birlikte tansiyon daha da artarken Şerif’in Adil’e doğrulttuğu silah Esme'yi vurdu.

TAŞACAK BU DENİZ ESME ÖLÜYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 27. bölüm finalinde yaşanan vurulma sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Adil’i korumak için kendisini siper eden Esme, Şerif’in silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Bölüm sonunda kanlar içinde yere yığılan Esme’nin bilincini kaybetmesi, karakterin dizide ölüp ölmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı.

28. bölüm tanıtımında hastanede gözlerini açtığı görülen Esme’nin konuşabildiği sahneler dikkat çekti. Son bölümün ardından fragmandaki ipuçlarıyla Esme karakterinin ölmediği netlik kazandı.

DENİZ BAYSAL DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Deniz Baysal’ın canlandırdığı Esme karakterinin vurulmasının ardından sosyal medyada oyuncunun projeye veda edeceği yönünde çok sayıda yorum yapıldı. Özellikle sezon finaline yaklaşılırken yaşanan gelişme, ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Yapım ekibinden resmi bir ayrılık açıklaması gelmezken yayınlanan son fragmanda Esme karakterinin sahnelerinin yer alması, Deniz Baysal’ın diziye devam ettiğini de gmstermiş oldu.

TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanında Esme’nin hastanedeki görüntüleri dikkatleri çekti. Fragmanda Esme’nin hastanede ilk olarak “Kızım” dediği sahne dikkat çekerken, Adil’e söylediği “Artık bu dünyayı yakalım” sözleri yeni bölümde gerilimin daha da artacağını gösterdi.

