Taşacak Bu Deniz'in Timur Volkov'u oldu! Celil Nalçakan kimdir?
Taşacak Bu Deniz dizisinde Timur Volkov karakteriyle diziye dahil olan Celil Nalçakan gündemde. İzleyiciler, dizinin yeni karakteri Timur Volkov’un kim olduğunu, Celil Nalçakan’ın hayatı ve daha önce oynadığı dizileri araştırıyor.
Taşacak Bu Deniz dizisi, yeni bölümleriyle ekran yolculuğunu sürdürürken kadroya dahil olan yeni karakter gündeme geldi. Hikâyeye dahil olan Timur Volkov'un dengeleri nasıl değiştireceği ve karakteri canlandıran Celil Nalçakan izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.
TAŞACAK BU DENİZ TİMUR VOLKOV KİMDİR?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşacak Bu Deniz dizisine dahil olan Timur Volkov karakteri, uluslararası iş dünyasında etkili bir karakter olarak öne çıkıyor. Sadece ticaret yapan bir isim olmanın ötesinde, ticari ilişkileri yönlendiren ve perde arkasında stratejik kararlar alan bir karakter olarak tanımlandı.
CELİL NALÇAKAN KİMDİR?
Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas’ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde başlayan Nalçakan, 7 yılın ardından okulu bıraktı. Ardından Sivas Devlet Tiyatrosu’nda sahne almaya başlayan oyuncu, ardından İstanbul’da oyunculuk eğitimi aldı.
Televizyon kariyerine 2006 yılında başlayan Nalçakan, ilk olarak Sıla dizisinde rol aldı. Daha sonra Kış Masalı, Hanımın Çiftliği ve Bitmeyen Şarkı gibi yapımlarda yer aldı. Geniş kitleler tarafından Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla tanınan oyuncu, son olarak Kardeşlerim dizisindeki rolüyle dikkat çekti.
CELİL NALÇAKAN OYNADIĞI DİZİLER
Sıla 2006
Arka Sokaklar 2007
Kış Masalı 2009
Hanımın Çiftliği 2011
Bitmeyen Şarkı 2011
Keşanlı Ali Destanı 2011
İntikam 2013
Galip Derviş 2013
Vicdan 2013
Benim İçin Üzülme 2014
Poyraz Karayel 2015-2017
Hayati ve Diğerleri 2017-2018
Bir Aile Hikayesi 2019
Kırmızı Oda 2020
Kardeşlerim 2021-2024
Çarkıfelek 2024
Sustalı Ceylan 2025
Rüya Gibi 2025-2026
Taşacak Bu Deniz 2026-