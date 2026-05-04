Taşacak Bu Deniz dizisinde Timur Volkov karakteriyle diziye dahil olan Celil Nalçakan gündemde. İzleyiciler, dizinin yeni karakteri Timur Volkov’un kim olduğunu, Celil Nalçakan’ın hayatı ve daha önce oynadığı dizileri araştırıyor.

TAŞACAK BU DENİZ TİMUR VOLKOV KİMDİR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Taşacak Bu Deniz dizisine dahil olan Timur Volkov karakteri, uluslararası iş dünyasında etkili bir karakter olarak öne çıkıyor. Sadece ticaret yapan bir isim olmanın ötesinde, ticari ilişkileri yönlendiren ve perde arkasında stratejik kararlar alan bir karakter olarak tanımlandı.

Taşacak Bu Denizin Timur Volkovu oldu! Celil Nalçakan kimdir?

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 tarihinde Sivas’ta dünyaya geldi. Eğitim hayatına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde başlayan Nalçakan, 7 yılın ardından okulu bıraktı. Ardından Sivas Devlet Tiyatrosu’nda sahne almaya başlayan oyuncu, ardından İstanbul’da oyunculuk eğitimi aldı.

Televizyon kariyerine 2006 yılında başlayan Nalçakan, ilk olarak Sıla dizisinde rol aldı. Daha sonra Kış Masalı, Hanımın Çiftliği ve Bitmeyen Şarkı gibi yapımlarda yer aldı. Geniş kitleler tarafından Poyraz Karayel dizisindeki performansıyla tanınan oyuncu, son olarak Kardeşlerim dizisindeki rolüyle dikkat çekti.

CELİL NALÇAKAN OYNADIĞI DİZİLER

Sıla 2006

Arka Sokaklar 2007

Kış Masalı 2009

Hanımın Çiftliği 2011

Bitmeyen Şarkı 2011

Keşanlı Ali Destanı 2011

İntikam 2013

Galip Derviş 2013

Vicdan 2013

Benim İçin Üzülme 2014

Poyraz Karayel 2015-2017

Hayati ve Diğerleri 2017-2018

Bir Aile Hikayesi 2019

Kırmızı Oda 2020

Kardeşlerim 2021-2024

Çarkıfelek 2024

Sustalı Ceylan 2025

Rüya Gibi 2025-2026

Taşacak Bu Deniz 2026-

