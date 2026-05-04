Anadolu Ajansı
A Milli Takım'ın maçlarının stadyumları ve tarihleri belirlendi
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak statlar ve karşılaşmaların tarihleri netleşti.
TFF, A Millî Takım'ın Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatlerini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadı'nda oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Millilerin Venezuela müsabakası ise 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadı'nda TSİ 01.00'de oynanacak.
