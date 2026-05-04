Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferini maddi yönden eleştiren Süper Lig'in yeni ekiplerinden Erzurumspor'un Başkanı Ahmet Dal, sarı lacivertli taraftarların tepki göstermesinin ardından, yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi.

Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurumspor Futbol Kulübü'nün Başkan Ahmet Dal'ın, Fenerbahçe'nin transfer politikasını eleştirmesi, tepkileri de beraberinde getirdi.

N'Golo Kante transferinin maliyetine vurgu yaparak Fenerbahçe'yi istikrarsız olarak nitelendiren Dal, yaptığı sözlerinin haddini aştığını belirterek özür diledi.

"FENERBAHÇE İSTİKRARSIZ"

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi için konuşan Dal, "Fenerbahçe, Kante'ye devre arasında 14,5 Milyon avro verdi. Bu rakam, bir kulübü Süper Lig'de ilk 10'da bitirebilecek düzeydedir. İkinci sene 11 milyon avro, üçüncü sene 11 milyon avro alacak ve biliyoruz ki bu sezon sonunda ayrılacak. Fenerbahçe istikrarsız. Bu kulüplerin borcu bizim borcumuz, ülkenin borcu oluyor." ifadelerini kullandı.

KANTE SÖZLERİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ!

HTSpor'a yaptığı açıklamada, yanlış anlaşıldığını belirten Ahmet Dal, "Türk futbolunun lokomotifi dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımların harcadıkları para ve ekonomilerini konuşurken şöyle bir örnek verdim: Bir Anadolu kulübünün ilk kez Süper Lig'e çıktığında 10-15 milyon avro ligde kalma bütçesi oluyor. O sırada da aklıma Kante'nin Fenerbahçe'nin KAP'a bildirdiği 14 milyon avro geldi. 14 milyon avro, normal şartlarda bir Anadolu kulübünün ligde kalması için yeterli olan parayı, bir büyük kulüp bir oyuncuya verebiliyor, dedim. Burada ne Fenerbahçe'nin transfer politikasını eleştirmek, yine söylüyorum, bizim buna hakkımız da yok, haddimiz de yok. Büyük kulüplerin gelirleri de büyük, bu paraları verebilirler. Oyuncular da gelebilir, gelmelidir. Kante'yi çok severim; Fenerbahçe'ye gelmeden önce de takip ettiğim, hem saha içi hem saha dışında bildiğimiz bir oyuncu. Kırdığım, üzdüğüm varsa özür dilerim. Yanlış anlaşıldım ama tüm futbol kamuoyundan, taraftarlardan ve Fenerbahçeli taraftarlardan özür diliyorum. Konu sanırım açıklığa kavuştu." diye konuştu.

