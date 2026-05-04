Hatay’da 72 gündür kayıp olan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan için aile sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin devreye girerek JASAT ihtimalini gündeme getirmesi, dosyada umutları yeniden artırdı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hatay’ın Antakya ilçesinde tam 72 gündür kendisinden haber alınamayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan için devreye girdi.

Kardeşinin bulunması için sosyal medya üzerinden yardım feryadında bulunan Tarık Çalışkan’a bizzat cevap veren Bakan Çiftçi, sürecin yakın takipçisi olduğunu ve gizemli kaybın aydınlatılması için Türkiye’nin en tecrübeli birimlerinden olan Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) özel olarak görevlendirilebileceğini müjdeledi.

Çiftçi'nin açıklaması şu şekilde:

"Değerli kardeşim, konudan haberdarım. Sayın Valimizin koordinasyonunda kardeşinizin bulunması için gerekli çalışmalar yapılıyor.

Gerekirse, kayıpları bulma, olayları aydınlatma alanında önemli tecrübesi olan JASAT timlerimizden bir ekibi görevlendireceğiz. Süreci yakından takip ediyorum. Rabb'im sağ salim kavuşmanızı nasip etsin"

Gülistan Doku davasıyla birlikte kayıp ailelerinin artan umutları, Bakanlığın bu hamlesiyle yeni bir boyut kazandı.

