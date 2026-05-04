Fenerbahçeli yıldız, Trabzonspor'a gidiyor: 'Hayırlı olsun'
Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yedek kalecisi Tarık Çetin'in, sezon sonunda Karadeniz ekibi Trabzonspor'a transfer olacağı ileri sürüldü. Sarı lacivertli takımın efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner, tecrübeli kalecinin sezon sonunda bordo mavili takıma imza atacağını söyledi.
"TRABZONSPOR'A HAYIRLI OLSUN"
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Müjdat Yetkiner, 29 yaşındaki file bekçisinin Trabzonspor'a transfer olacağını öne sürdü. Radyogol'de konuşan Yetkiner, "Fenerbahçe yönetimi, kaleci Ederson'u göklere çıkarırken, Tarık Çetin'in kıymetini bilemedi. Transfer haberini benden duyun. Tarık, Trabzonspor camiasına hayırlı olsun!" diye konuştu.
SEZON SONUNDA SERBEST
Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Tarık Çetin'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
4 MAÇTA FORMA GİYDİ
Nottingham Forest rövanşındaki performansıyla öne çıkan deneyimli kaleci, bu sezon Fenerbahçe'de 4 maçta kaleyi korudu. Çetin, bu maçlarda bir kez kalesini gole kapattı ve kalesinde 4 gol gördü.