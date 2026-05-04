Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredilerinde yeni bir düzenlemeyi açıkladı. İkinci çocuk sahibi olan genç çiftlerin kalan tüm borçları hibe edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki Kabine Toplantısı’nın ardından evlenecek gençleri heyecanlandıran dev bir teşvik paketini duyurdu.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında verilen evlilik kredilerinde "çocuk sahibi olma" şartına bağlı olarak borçların tamamen silinmesinin önü açıldı.

Aile ve Gençlik Fonu’nda yeni destek: İkinci çocuğu yapana borç yok!

Mevcut sistemde ilk çocukta taksit erteleme ve kısmi hibe imkanı sunulurken, yeni kararla birlikte ikinci çocuk sahibi olan çiftlerin kalan tüm kredi borçları devlet tarafından hibe edilecek.

Erdoğan müjdeyi su sözlerle duyurdu:

"Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi iki yüz ila iki yüz elli bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık.

Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz. Genç çiftlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz."

