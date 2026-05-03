Tarımda dijital dönüşümün en lezzetli örneği Mersin'den dünyaya yayılıyor! Tarsus ilçesinde biri ziraat ve diğeri yazılım mühendisi iki kardeş, tarımı yapay zeka ile buluşturdu. Dronlar, sensörler ve akıllı sistemlerle yönetilen topraksız seralarda, görenleri şaşırtan "beyaz çilek" üretiliyor.

Muz ve ananası anımsatan tadıyla dikkat çeken bu özel ürün, artık iç piyasanın yanı sıra 5 ülkeye de ihraç ediliyor.