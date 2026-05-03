Tadı da görüntüsü de farklı! İki kardeş 'yapay zeka' kullanarak üretti, 5 ülkeye ihraç ediyor
Tarımda dijital dönüşümün en lezzetli örneği Mersin'den dünyaya yayılıyor! Tarsus ilçesinde biri ziraat ve diğeri yazılım mühendisi iki kardeş, tarımı yapay zeka ile buluşturdu. Dronlar, sensörler ve akıllı sistemlerle yönetilen topraksız seralarda, görenleri şaşırtan "beyaz çilek" üretiliyor.
Muz ve ananası anımsatan tadıyla dikkat çeken bu özel ürün, artık iç piyasanın yanı sıra 5 ülkeye de ihraç ediliyor.
Ziraat mühendisi Yasin Çiner ve yazılım mühendisi kardeşi Bülent Samed Çiner, geleneksel tarımı yapay zeka teknolojileriyle buluşturdu.
Daha önce şeftali, portakal ve muz gibi ürünlerin yetiştirildiği arazilerinin bir kısmını teknolojik bir dönüşüme tabi tutan ikili, kurdukları yüksek teknoloji serasında "beyaz çilek" üretimine başladı.
YAPAY ZEKA İLE 'KUSURSUZ' ÜRETİM
Serada yürütülen üretim süreci, tamamen veriye dayalı bir sistemle yönetiliyor.
Dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve gelişmiş sensörler aracılığıyla; ortam sıcaklığı, nem oranı ve pH değeri gibi kritik veriler anlık olarak toplanıyor. Yapay zeka algoritmaları bu verileri analiz ederek iklimlendirme sistemini otomatik olarak optimize ediyor.
Bu sistem sayesinde açık alanda dönüme 6-7 bin fide sığarken, topraksız serada bu sayı 16 bine kadar yükselerek verim katlanıyor. Ziraat Mühendisi Yasin Çiner, sistemin avantajlarını şu sözlerle özetliyor:
"Seramız, meteoroloji istasyonları ve kendi iklimlendirme sistemiyle verileri işleyerek, uyarı sistemi aracılığıyla bizi bilgilendiren ve gerektiğinde kendisi müdahale edebilen bir altyapıya sahip. Burada hava koşullarını tamamen kontrol edebiliyoruz."
"MUZ VE ANANAS AROMALI BİR LEZZET"
Türkiye pazarına yeni giren beyaz çileğin, özellikle gurme restoranlar ve pastaneler tarafından yoğun talep gördüğünü belirten Çiner, ürünün ayırt edici özelliklerine dikkat çekti:
"Beyaz çilek bölgede bir ilk. İnsanların alışma sürecini geçiriyoruz. İlk görenler 'Acaba bu çiğ mi, olmamış mı?' diye sorabiliyor ancak tadına bakınca muz ve ananas aromalı bir meyveyle karşılaşıyorlar. Bir kez tadan, tekrar istemektedir."
5 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR
Butik bir üretim modeli benimseyen Çiner kardeşler, yıllık 20 tonluk üretim kapasitesini iç piyasanın yanı sıra uluslararası pazarlara da taşıdı.
Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan’a yapılan ihracatla dikkat çeken beyaz çilek, dünya pazarında kırmızı çileğe oranla iki kat daha yüksek değere sahip.
Tesis aynı zamanda bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. 30'u sürekli, 50'si sezonluk olmak üzere toplam 80 kişiye istihdam sağlayan proje, önümüzdeki yıl üretim kapasitesini artırarak gelen talepleri karşılamayı hedefliyor.