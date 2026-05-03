Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) resmen ihraç edildi. Bu gelişme üzerine AK Parti eski milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar, CHP yönetiminin bu kararı "gönüllü" değil, artan toplumsal tepki nedeniyle "mecburiyetten" aldığını söyledi ve bir detaya dikkat çekti.

Uşak’tan Ankara’ya uzanan rüşvet çarkı hâlâ gündemdeki sıcaklığını koruyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e VIP 'sponsorluktan', battaniye içinde taşınan 20 milyon liraya, bankamatik sevgililerden otel odasındaki ahlak skandallarına kadar her detayda utanç vesikasına dönüşen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bugün CHP'den ihraç edildi.

"Konuşursam yer yerinden oynar" tehditleriyle genel merkezi rehin alan Yalım'ın kirli düzeni ancak "sokağa çıkacak yüzümüz kalmadı" diyen partililerin ve kamuoyunun baskısıyla patladı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan gazeteci ve AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar da "Alelacele ihraç kararının açıklanması, yarın çıkacaklarını bildirdikleri saha çalışmasında Özkan Yalım sorularıyla karşılaşmak istemediklerini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 31 Mart tarihinde görevden uzaklaştırılmıştı.

"KAMUOYU BASKISI HİZAYA GETİRDİ"

Gazeteci ve eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın CHP'den ihraç edilme sürecini sosyal medya hesabından yaptığı çarpıcı açıklamalarla değerlendirdi. Tayyar, CHP yönetiminin bu kararı gönüllü değil, artan tepkiler nedeniyle almak zorunda kaldığını savundu.

Tayyar, ihraç konusunun normal şartlarda 11 Mayıs’a ötelendiğini ancak "kamuoyu baskısının CHP yönetimini sonunda hizaya getirdiğini" belirtti. Parti Meclisi’nde bazı üyelerin Yalım'ın ihraç edilmemesine, "Sokağa çıkacak yüzümüz yok" diyerek sert tepki gösterdiğini hatırlatan Tayyar, CHP’nin yarın başlayacağı saha çalışmasında Özkan Yalım ile ilgili sorularla karşılaşmamak için kararı alelacele açıkladığını öne sürdü.

İhraç kararının henüz tam olarak somutlaşmadığı ve imzaların toplanmaya çalışıldığına dair iddialara da değinen Şamil Tayyar, CHP yönetimine şu soruyu yöneltti:

"Madem olağanüstü toplanıp sorunu çözebiliyordunuz, şimdiye kadar ‘usul, esas’ diyerek neden uzattınız?"

Tayyar, sürecin bu kadar rölantiye alınmasının ardından gelen ani kararın, yaklaşan saha çalışmaları öncesi bir önlem olduğunu savundu.

UTANÇ VESİKASINA DÖNÜŞEN SKANDALLAR ZİNCİRİ

Özkan Yalım’ın ihraç edilmesine giden süreçte ortaya çıkan iddialar, yerel yönetimdeki usulsüzlüklerin çok ötesine geçerek Ankara’nın göbeğine, CHP Genel Merkezi’ne kadar uzanıyor:

Otel odasında ahlâk skandalı: Özkan Yalım, Ankara’da lüks bir otel odasında kendisinden 36 yaş küçük bir belediye çalışanıyla yarı çıplak halde basılmış, baskın sırasında telefonunu iç çamaşırına saklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Bankamatik sevgililer ve maaş bağlama: Yalım’ın sevgilisi olduğu iddia edilen kadınların belediye kadrolarına alındığı, özellikle Aslıhan Aksoy’un Bornova Belediyesi’nde hiç işe gitmeden maaş aldığı belirlendi.

Özgür Özel’e 170 bin euro’luk VIP kıyak: Tutuklu şoför Murat Altınkaya'nın itiraflarına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kullanımına tahsis edilen lüks aracın 170 bin Euro + KDV tutarındaki VIP dönüşüm bedeli, Uşak Belediyesi’ne ait bir şirket tarafından ödendi.

Battaniye içinde 20 milyon TL rüşvet: Bir iş adamına milletvekilliği vaadiyle alınan 20 milyon liranın, battaniyeye sarılarak Özgür Özel’in makam odasına bırakıldığı öne sürüldü.

"Uşakspor" kılıfıyla milyonluk çark: Eğlence mekanlarından "Uşakspor’a bağış" adı altında poşetlerle milyonlarca lira nakit para toplandığı, bu paraların Yalım’ın şahsi şirket borçlarını ödemek için kullanıldığı iddia edildi.

Şantaj ve tehdit: Yalım’ın, ihraç edilmeden önce genel merkezi "Beni yalnız bırakırsanız her şeyi anlatırım, Özgür Özel'in altındaki arabayı ben aldım" diyerek tehdit ettiği, bu nedenle ihraç sürecinin uzun süre bekletildiği öne sürüldü.

Belediye kasasından ailevi lüks: Yalım’ın belediye araçlarını ve şoförlerini ailesinin şahsi işleri için tahsis ettiği, hatta belediye bünyesindeki tesislerden alınan değerli halıların sevgilisinin evine gönderildiği iddialar arasında yer aldı.

