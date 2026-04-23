Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tanık ifadeleri, dikkat çekici iddialar ortaya koydu. Tanık, Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın 'Uşakspor' gerekçesiyle işletmecilerden sistematik para talep ettiğini, milyonlarca liranın akıbetinin ise belirsiz olduğunu öne sürdü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Uşak Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında her geçen gün çarpıcı bir detay ortaya çıkıyor. Son olarak bir tanığın, tutuklu Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, Uşakspor bahanesiyle eğlence sektörü işletmecilerinden sistematik şekilde para topladığını anlattı. Toplanan milyonların akıbeti belirsizliğini koruyor. İşte detaylar...

Soruşturma dosyasına giren tanık ifadesine göre, olay 12 Eylül 2024 tarihinde başladı. Tanık ve ağabeyi, belediyeye çağrıldı ve doğrudan Başkan Özkan Yalım’ın makamına alındı. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede Yalım’ın “Uşakspor için acil para lazım” dediği, 1 milyon TL nakit ve milyonlarca liralık çek talep ettiği iddia edildi. Tanık, bu anları kayıt altına almak zorunda kaldığını da beyan etti.

1 MİLYON LİRAYI TESLİM ETTİLER

Tanık, verdiği ifadede görüşmenin ardından araçlarında bulunan 1 milyon TL nakit parayı poşet içerisinde başkana teslim ettiklerini, paranın belediye personeli tarafından saydırıldığı ve ardından masaya getirildiğini söyledi. Aynı görüşmede çok sayıda çekin getirildiği, çekler üzerinden futbolculara ödeme planı yapıldığı da dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

EĞLENCE MEKANLARINDAN PARA TALEBİ

İfadeye göre süreç bununla sınırlı kalmadı. Uşak’taki eğlence mekanı sahipleriyle yapılan toplantılarda, belediye tarafından kesilen cezalar karşılığında “bağış” adı altında para talep edildi. Bu süreçte para toplama organizasyonunun doğrudan tanığın ağabeyine verildiği, işletme sahiplerinden kişi başı yüz binlerce lira toplandığı belirtildi. Tanık, birçok ödemenin elden, bir kısmının ise banka üzerinden yapıldığını ifade etti.

"ÖDEMEYEN GELMESİN"

İkinci toplantıda Başkan Yalım’ın daha sert bir tutum sergilediğini ifade eden tanık, Yalım’ın “Ödemeyen olursa yarın işi düştüğünde bize gelmesin” diyerek açık şekilde baskı kurduğunu söyledi. Toplantı sonrası işletme sahiplerinin kendi aralarında ödeme planı yaptığı, ancak süreç ilerledikçe belediyenin vaat ettiği kolaylıkların sağlanmadığı da ifade edildi.

Tanık ifadesinde en dikkat çeken noktalardan biri ise toplanan paraların nereye gittiğine dair herhangi bir bilginin olmaması oldu. Yüz binlerce lira ve milyonluk ödemelerin akıbetinin bilinmediği, bu paraların Uşakspor’a mı yoksa başka yerlere mi aktarıldığının net olmadığı belirtildi.

Özkan Yalım

UŞAK SORUŞTURMASI DERİNLEŞİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkan bu yeni ifade, dosyaya kritik bir boyut kazandırdı. Tanığın detaylı anlatımı, belediye içindeki para trafiğine ve sistematik tahsilat iddialarına ışık tutarken, soruşturmanın yeni gözaltı ve tutuklamalarla genişleyebileceği değerlendiriliyor.

Uşak Belediyesi’ne yönelik operasyon, her geçen gün yeni itiraflar ve belgelerle derinleşirken, kamuoyu şimdi toplanan paraların izinin sürülmesini bekliyor.

