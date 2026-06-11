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Antalya'nın Alanya ilçesinde bunalıma girerek 4 katlı bir binanın çatısına çıkan ve intihar girişiminde bulunan 44 yaşındaki şahıs, bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Olası bir faciaya karşı itfaiyenin binanın önüne şişme yatak açarak güvenlik önlemi aldığı korku dolu olayda; polis ekiplerinin uzun süren ikna çabaları sonucunda sağ salim aşağı indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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