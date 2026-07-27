AHBAP Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan avukat Feyza Altun'un ifadesi ortaya çıktı. Altun, AHBAP'a bağış veya bağış çağrısını yapmadığını iddia ederek, devlet kurumlarına yönelik paylaşımlarını ise bir hata olarak tanımladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren avukat Feyza Altun, soruşturmaya konu iddialar nedeniyle üzgün ve kızgın olduğunu belirterek, "Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum" dedi.

"Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında savcılıkta ifade veren avukat Feyza Altun, "Duygularımı ifade etmeden önce ilk olarak duygusal anlamda çok üzgün, rahatsız ve de kızgın olduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılanları ya da iddia edilenleri duydukça öfkelenip üzüldüm. Asla beklemediğim bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Deprem döneminde derneğin çalışmalarını takdir ettiklerini belirten Altun, "O dönem ortaya çıkan kaotik ortamda faydalı olabilmek adına bu derneğin çalışmalarını takdir ettik. Amacımız ihtiyaç sahiplerine ya da mağdur olmuş insanlara faydalı olacağını düşündüğümüz bir organizasyon hakkında iyi niyet göstermekti" dedi.

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"GELİNEN NOKTADA BUNUN HATA OLDUĞUNU GÖRÜYORUM"

Altun, devlet kurumlarına yönelik güvenini dile getirdiği sosyal medya paylaşımına ilişkin ise, "Bana sormuş olduğunuz devlet kurumlarına dair güveni konu ettiğim tweet’i bu duygularla paylaştım. Gelinen noktada bunun hata olduğunu görüyorum" şeklinde konuştu.

Altun, soruşturma kapsamında dernekle ilişkilendirilmekten duyduğu rahatsızlığı da dile getirerek, "Bu rezalette o ya da bu şekilde birlikte anılmaktan esef duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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"BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPMAMIŞTIM, BAĞIŞ DA YAPMAMIŞTIM"

Herhangi bir bağış çağrısında bulunmadığını ve kendisinin de bağış yapmadığını söyleyen Altun, "Ben zaten bağış çağrısı yapmamıştım, bağış da yapmamıştım. Herhangi bir mali ilişkim olmamıştır" dedi.

Altun, dernekle ilişkisinin sosyal medya paylaşımlarıyla sınırlı olduğunu belirterek, "Sadece sosyal medya üzerinden gördüğüm sahadaki çalışmaları bende güzel fikirler uyandırmıştı" ifadelerini kullandı.

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