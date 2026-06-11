Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın, kızı Yaz Yıldırım’ın bir restoranda yediği makarna için ödenen 6 bin liralık hesap nedeniyle işletmeye gittiği iddiasının ardından, Yıldırım’ın kızına yaklaşık 2 milyar lira değerinde lüks bir yat yaptırdığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın kızı Yaz Yıldırım adına Dearsan Tersanesi’nde inşa edilen 50,2 metrelik “Queen Yaz” isimli mega yatın tamamlanarak denize indirildiği belirtildi. Çelik gövdeli süper yatın yaklaşık 2 milyar lira değerinde olduğu iddia edildi.

Dearsan Tersanesi’nde üretilen 50,2 metre uzunluğundaki süper yatın, okyanus aşırı seyirler için çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile tasarlandığı aktarıldı.

DEĞERİ 2 MİLYAR TL

Halk TV’nin edindiği bilgilere göre, lüks yatın piyasa değerinin yaklaşık 2 milyar TL seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Tasarımı Red Yacht Design ve Milimetriq iş birliğiyle hazırlanan proje, denizcilik sektöründe yüksek mühendislik detaylarıyla dikkat çekiyor.



Aziz Yıldırım’dan kızı Yaz’a yüzen saray! Fiyatı ve detaylarıyla öne çıktı

LÜKS YAT DENİZE İNDİRİLDİ

Yatın suya indirilme töreninde konuşan Dearsan Tersanesi CEO’su Murat Gordi, yenilikçilik ve tasarımın bir araya geldiği büyük ölçekli bir projeyi tamamlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. 499 GT iç hacme sahip yatın geniş ön salon ve kıç güverte alanlarıyla konforlu bir deniz seyri sunduğu belirtildi.

ADETA YÜZEN SARAY

13 yaşındaki Yaz Yıldırım’ın adını taşıyan “Queen Yaz” isimli yüzen sarayın, tersane yetkilileri tarafından Türk gemi inşa sanayisinin prestij projeleri arasında gösterildiği aktarıldı.

Aziz Yıldırım’dan kızı Yaz’a yüzen saray! Fiyatı ve detaylarıyla öne çıktı

6 BİN LİRALIK MAKARNA HESABI

Son seçimde rakibi Hakan Safi’yi geride bırakarak 9 yıl aranın ardından yeniden Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı görevine seçilen Aziz Yıldırım, dikkat çeken bir haberle gündeme gelmişti. İddiaya göre Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım’ın bir restoranda yediği makarna için 6 bin lira ödenmesi üzerine söz konusu mekana giderek fiyatın gerekçesini sormuştu.

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