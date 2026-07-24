Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk kentine düzenlediği güdümlü hava bombası saldırısında, Letonya Fahri Konsolosluğu binasına bomba isabet etti. Saldırıda bina ağır hasar gördü.

Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusundaki Sloviansk kentine düzenlediği füze ve iki ayrı güdümlü hava bombası saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Bombardımanda yerleşim yerlerinin yanı sıra Letonya Fahri Konsolosluğu binası da hedef olurken, Ukrayna savcılığı olayla ilgili savaş suçu soruşturması başlattı.

NATO ülkeleri alarmda! Rus bombaları konsolosluk binasına isabet etti

AB VE NATO DEVREDE

Diplomatik tesisin vurulmasının ardından Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze da açıklama yaparak konuyu uluslararası mercilere taşıdıklarını belirtti:

"Büyük bir öfkeyle belirtmek isterim ki Sloviansk’taki Letonya Fahri Konsolosluğu Rus saldırısına maruz kalmıştır. AB ve NATO bakanlarını ile uluslararası kuruluşları bu durumdan haberdar ettim. Rusya binaları yıkabilir ancak Ukrayna’nın iradesini ve Letonya’nın desteğini yok edemez."

NATO ülkeleri alarmda! Rus bombaları konsolosluk binasına isabet etti

ZELENSKİY: "ORTAKLARIMIZ HAYAT KURTARMANIN KENDİ ELLERİNDE OLDUĞUNU GÖRMELİ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Ukrayna lideri Zelensky, Rusya’nın uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ettiğini belirterek müttefiklere hava savunma desteği çağrısında bulundu:

"Ruslar sıradan konut binalarına, konsolosluk binasına ve araçlara saldırdı. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Rusya uzun süredir her türlü uluslararası normu ve temel insanlık ilkesini hiçe saymaktadır. Tek amacı öldürmektir. Ortaklarımızın, hayatları korumanın kendi ellerinde olduğunu anlamaları kritik önem taşıyor; Patriot sistemleri en büyük önceliğimizdir."

GÜDÜMLÜ BOMBALAR ŞEHİR MERKEZİNİ HEDEF ALDI

Sloviansk Şehir Askeri İdaresi Başkanı Vadym Lyakh’ın aktardığı bilgilere göre saldırı, sabah saat 10:40 sularında gerçekleşti. Rus güçlerinin kente attığı iki adet güdümlü hava bombası, en az 10 özel konut, bir toptan satış deposu, özel bir işletme, araçlar ve Letonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosluğu binasında ağır hasara yol açtı.

Donetsk Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Vadym Filashkin, Rusya’nın üst üste ikinci gün Sloviansk’taki sivil altyapıyı kasıtlı olarak hedef aldığına değindi.

Saldırının ardından arama-kurtarma ve adli inceleme çalışmaları hızla başlatıldı. Yetkililer, hayatını kaybedenlerden birinin yakındaki Bylbasivka köyünde ikamet eden 1950 doğumlu bir sivil olduğunu, diğer dört kurbanın kimlik tespit çalışmalarının ise sürdüğünü açıkladı.

Ukrayna Başsavcılığı, sivil altyapı ve diplomatik temsilciliğin vurulması üzerine Ceza Kanunu’nun 438. maddesi kapsamında resmi bir savaş suçu ön soruşturması açıldığını duyurdu.

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