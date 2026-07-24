Son depremler 24 Temmuz 2026 listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından güncellenmeye devam ediyor. Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar, "Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?" sorularını gündeme getirirken son deprem verileri yakından takip ediliyor.

AFAD ile Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremleri anlık olarak kayıt altına almayı sürdürüyor. Gün içerisinde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve saat bilgilerini resmi kurumların yayımladığı güncel listeler üzerinden kontrol ediyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD'ın 24 Temmuz tarihli verilerine göre günün dikkat çeken depremlerinden biri saat 14.01'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde, bir diğeri ise saat 14.41'de Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana geldi. Türkiye'nin farklı bölgelerinde gün boyunca meydana gelen küçük ve orta büyüklükteki depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin internet sitelerinde anlık olarak yayımlanıyor.

24 Temmuz 2026 AFAD son depremler

24 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

24 Temmuz Cuma günü açıklanan verilere göre gün içerisinde Çanakkale Ayvacık ve Diyarbakır Silvan'ın yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş, Ankara, Balıkesir, Muğla, Kütahya ve Kayseri başta olmak üzere birçok il ve ilçede düşük büyüklükte depremler kaydedildi. AFAD ile Kandilli Rasathanesi, bu sarsıntıları anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

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