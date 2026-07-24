Burdur’da tacize direndiği için başından vurulduğunu iddia eden ve 1 ay komada kalan 14 yaşındaki çocuk, taburcu olduktan sonra havale geçirdi. Vücudunun sağ tarafının kullanamayan ve konuşamayan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Taciz iddiası sonrası tutuklanan 62 yaşındaki A.K.’nin ise tutukluluk hali sürüyor.

Burdur’da intihar ettiği iddiasıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki E.H., 1 ay sonra komadan çıkmış, uyandığında 62 yaşındaki A.K.’nın kendisini taciz ettiğini, direnince kafasına ateş ettiğini iddia etmişti.

Adli kontrol ile serbest bırakılan adam, çocuğun korkunç iddiası sonrasında "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.

Korkunç ‘taciz’ iddiasında kahreden olay! Başından vurulan çocuk felç kaldı

TABURCU OLMUŞTU, FELÇ KALDI

Dehşeti yaşayan 14 yaşındaki çocuk, taburcu olduktan sonra geçirdiği havale nedeniyle yeniden yoğun bakıma kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay süren tedavinin ardından ise felç kaldı.

Korkunç ‘taciz’ iddiasında kahreden olay! Başından vurulan çocuk felç kaldı

KONUŞAMIYOR

Vücudunun sağ tarafının kullanmadığı ve konuşamadığı öğrenilen E.H’nin tedavisinin fizik tedavi ve rehabilitasyon süreciyle devam ettiği öğrenildi.

NELER OLMUŞTU?

İddiaya göre Burdur’da Şeker Plajı’nda 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde 62 yaşındaki A.K. aynı araçta bulunduğu 14 yaşındaki E.H.'yi taciz etti.

Korkunç ‘taciz’ iddiasında kahreden olay! Başından vurulan çocuk felç kaldı

ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI

İddiaya göre Burdur’da Şeker Plajı’nda 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde 62 yaşındaki A.K. aynı araçta bulunduğu 14 yaşındaki E.H.'yi taciz etti.

DİRENİNCE KAFASINDAN VURDU

A.K., kendisine tepki göstererek direnen 14 yaşındaki çocuğu araçta bulunan tabanca ile kafasından vurdu. Daha sonra A.K., ağır yaralanan çocuğu Burdur Devlet Hastanesine getirerek, intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Durumu ağır olan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, A.K. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Isparta Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki E.H. 1 aylık tedavinin ardından gözlerini açtı. Çocuk ilk ifadesinde 62 yaşındaki A.K.'nın kendisini taciz ettiğini, direndiğinde kendisini silahla vurduğunu anlattı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocuğun ifadesinin ardından A.K.’yı yeniden gözaltına aldı, A.K., "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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