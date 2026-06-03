Burdur’da intihar ettiği iddiasıyla hastaneye götürülen 14 yaşındaki çocuğun 1 ay sonra komadan çıkınca anlattıkları kan dondurdu. 14 çocuk, 62 yaşındaki A.K.’nın kendisini taciz ettiğini, direnince kafasına ateş ettiğini öne sürdü. Şüpheli A.K. "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı.

Burdur’da kafasından silahla yaralanan ve intihar ettiği iddia edilen 14 yaşındaki çocuk 1 ay boyunca komada kaldı. 14 yaşındaki çocuğun uyanmasının ardından ortaya attığı iddialar kan dondurdu.

14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Komadan çıktı, anlattıkları kan dondurdu

ÇOCUĞA TACİZ İDDİASI

İddiaya göre Burdur’da Şeker Plajı’nda 8 Mayıs Cuma günü akşam saatlerinde 62 yaşındaki A.K. aynı araçta bulunduğu 14 yaşındaki E.H.'yi taciz etti.

DİRENİNCE KAFASINDAN VURDU

A.K., kendisine tepki göstererek direnen 14 yaşındaki çocuğu araçta bulunan tabanca ile kafasından vurdu. Daha sonra A.K., ağır yaralanan çocuğu Burdur Devlet Hastanesine getirerek, intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Durumu ağır olan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, A.K. ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Komadan çıktı, anlattıkları kan dondurdu

KOMADAN ÇIKTI, ANLATTIKLARI KAN DONDURDU

Isparta Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 14 yaşındaki E.H. 1 aylık tedavinin ardından gözlerini açtı. Çocuk ilk ifadesinde 62 yaşındaki A.K.'nın kendisini taciz ettiğini, direndiğinde kendisini silahla vurduğunu anlattı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çocuğun ifadesinin ardından A.K.’yı yeniden gözaltına aldı.

14 yaşındaki çocuğa taciz iddiası! Komadan çıktı, anlattıkları kan dondurdu

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen A.K.’nın yakınları basın mensuplarının üzerine yürüdü, polis duruma müdahale etti. Şüpheli A.K., "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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