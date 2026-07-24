Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk. Açmak bize nasip oldu, mutluyuz" dedi. Erdoğan ayrıca NATO Zirvesi'ne gelen liderlerin, daha sonra arayarak teşekkürlerini sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Ali Cami’nde cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı için çok mutluyuz. İslam alemine hamd olsun kavuşturduk. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Altıncı senesinde de böyle bir mutluluğu hep beraber yaşıyoruz. Restorasyonlarını da bir taraftan yapmaya devam ediyoruz. Ayasofya'yı İslam alemine kavuşturduk. Açmak bize nasip oldu, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

NATO Zirvesi'nin ardından liderler ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

"NATO ZİRVESİ SONRASI ÇOK TEŞEKKÜR ALDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gazetecinin "NATO Zirvesi'nin geri dönüşleri dünya liderlerinden nasıl oldu?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Geri dönüşler çok olumluydu. Teşekkür telgrafları, telefonlar aldık... Özellikle de açılış günü yaptığımız ikramlar, karşılamalar misafirlerimizi hoşnut etti. Bundan dolayı da Trump başta olmak üzere tüm liderler çok farklı bir duygu içerisindeydiler. Bu duygularını da gerek yemekte gerek yemek sonrası bizimle paylaştılar. Bu mutluluğu çifte yaşadık. Bundan dolayı da ayrıca mutluyuz.

20 yıldan sonra İstanbul, ardından Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bütün gelen misafirlerimize zirveden sonra doğrusu ben de bir teşekkürü borç bilirim."

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