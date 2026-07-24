2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Belçika'da teknik direktörlük görevine 49 yaşındaki Mark van Bommel getirildi.

2026 Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Rudi Garcia ile yollarını ayıran Belçika Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu.

Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nı UEFA EURO 2028'e kadar çalıştırmak üzere sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı.

Mark van Bommel, futbolculuk kariyerinde Fortuna Sittard, PSV, Barcelona, Bayern Münih ve Milan'da top koşturdu.

Kariyerinde daha önce PSV Eindhoven, Wolfsburg ve Royal Antwerp'i çalıştıran Mark van Bommel, yeni görevine 15 Ağustos'ta başlayacak.

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