2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Paraguay'a penaltılarda yenilerek elenen Almanya, teknik direktör Julian Nagelsmann ile yollarını ayırmıştı. Almanya Futbol Federasyonu, takımının başına Jürgen Klopp'u getirdi. Son olarak Liverpool'u çalıştıran Klopp, 2024 yılından itibaren aktif olarak teknik direktörlük yapmıyordu.

Almanya Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. 2024 yılından itibaren aktif olarak teknik direktörlük yapmayan tecrübeli hoca, saha kenarına geri dönmüş oldu.

KLOPP'UN KARİYERİ

Almanya Milli Takımı'nın başına geçen 59 yaşındaki teknik adam, kariyerinde Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool'u çalıştırırken; son olarak Red Bull'da "Global Futbol Direktörü" olarak görev yaptı.

Almany'da Jürgen Klopp dönemi resmen başladı.

Jürgen Klopp, Borussia Dortmund ile Bundesliga ve Almanya Süper Kupası'nı 2'şer, Almanya Kupası'nı 1 defa kazanırken, Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı, FA Cup ve Community Shield'i 1'er, İngiltere Lig Kupası'nda 2 defa kazanma başarısı gösterdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası